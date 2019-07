Actorul George Hilton a murit

Actorul George Hilton, erou în numeroase filme western spaghetti în anii '60 şi '80, a murit la vârsta de 85 de ani, scrie news.ro.

George Hilton, care a făcut carieră în Italia, decedat duminică, a fost înmormântat la Roma, potrivit mass-media italiene.

Partenera sa a anunţat decesul pe reţelele de socializare.

Britanic, născut la Montevideo, Uruguay, în 1934 sub numele de Jorge Hill Acosta y Lara, el a plecat mai întâi în Argentina la vârsta de 21 de ani pentru a începe acolo o carieră în cinema sub numele de Jorge Hilton, apoi a ajuns în Italia, în 1963, atras de înfloritoarea industrie cinematografică de acolo.

A devenit celebru odată cu "Massacre Time" (1966), de Lucio Fulci. A obţinut din anul următor roluri principale, "The Colors of the Dark" (1972), regizat de Sergio Martino, şi "The Case of the Bloody Iris" (1972), de Giuliano Carnimeo.

A mai apărut în "Double Game", 1977, "Taxi Girl", 1977, şi în "The Atlantis Interceptors" din 1983.

Va deveni un adevărat simbol al genului atunci când l-a intepretat pe pistolarul Halleluya în filmele lui Giuliano Carnimeo.

Numele său a fost asociat acestui gen cinematografic alături de alţi actori precum Terrence Hill, Franco Nero sau Giuliano Gemma.

A jucat şi roluri de seducător în anii '70, înainte de a se îndrepta către filme de televiziune în anii '80.