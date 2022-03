Actorul ucrainean, ucis de ruși pe front, a murit după ce i-a dat vesta antiglonț unui copil

Actorul ucrainean Pasha Lee, care a fost ucis într-un atac rusesc, îşi scosese vesta antiglonţ pentru a o oferi unui copil, în timpul evacuării de la Irpin.

Oleksandra Matviichuk, şefa Centrului pentru Libertăţi Civile, a anunţat pe Twitter că trupul lui Pasha Lee a fost găsit la cinci zile după ce acesta a fost ucis în luptă.



Ea a spus că actorul şi prezentatorul a fost ucis în timpul unei evacuări din oraşul Irpin, informează News.ro.



"Am găsit cadavrul lui Pasha Lee. A ajutat copiii să iasă din case în timpul evacuării oamenilor din Irpin. Evacuarea pe care ruşii au perturbat-o prin bombardarea civililor. Pasha şi-a scos vesta antiglonţ şi i-a pus-o pe copilul pe care-l ducea", a scris Matviichuk pe Twitter

Lee se înrolase în Forţele de Apărare Teritorială ale armatei ucrainene. El a fost un cunoscut actor de film, cântăreţ şi compozitor. A fost activ în Teatrul Koleso din Kiev şi a jucat şi în reclame.

Printre producţiile cinematografice în care a apărut se numără „The Pit” (2006) de Valentyn Vasyanovych, „Shadows of Unforgotten Ancestors” de Lyubomyr Levytsky, „Zvychayna sprava” (2012), tot de Valentyn Vasyanovych, „The Fight Rules” de Oleksey Shaparev şi „2016 Shpa” (2016) „‎Meeting of classmates” (2019).

Una dintre ultimele sale apariţii a fost serialul de televiziune „Provincial” (2021).

El avea 33 de ani.

