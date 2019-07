Actrița Russi Taylor, vocea personajului de desene animate Minnie Mouse, a murit la 75 de ani

Russi Taylor, o actriță care timp de peste trei decenii a dat voce desene animate Minnie Mouse, a murit vineri la vârsta de 75 de ani, a anunțat sâmbătă președintele companiei Walt Disney Co., Bob Iger, potrivit agenției de știri The Associated Press.

Actrița a decedat la Glendale, California, din cauze neprecizate.

Taylor a fost căsătorită cu actorul Wayne Allwine, care din 1991 și până la moartea sa, în 2009, a reprezentat vocea personajului Mickey Mouse, conform Mediafax.

Născută la Cambridge, Massachusetts, Taylor a devenit vocea oficială a personajului Minnie Mouse în anul 1986, fiind selectată dintre peste 200 de candidați care au participat la audiții.

"Minnie Mouse și-a pierdut vocea cu trecerea în neființă a lui Russi Taylor," a transmis Iger. "Pentru peste 30 de ani, Minnie și Russi au lucrat împreună pentru a distra milioane de oameni din întreaga lume - un parteneriat în urma căruia Minnie a devenit un simbol global și Russi o Legendă Disney", a completat președintele companiei Walt Disney Co.