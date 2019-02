Actriţa americană Julie Adams, cunoscută din clasicul film horror 'Creature From the Black Lagoon', a murit duminică la domiciliul său din Los Angeles

Actriţa americană Julie Adams, cunoscută din clasicul film horror 'Creature From the Black Lagoon' (1954), a murit duminică la domiciliul său din Los Angeles la vârsta de 92 ani, potrivit site-ului artistei, citat marţi de EFE, potrivit agerpres.ro.

Regizorul mexican Guillermo del Toro, care a admis că s-a inspirat din 'Creature From the Black Lagoon' pentru filmul său de succes 'The Shape of Water' (2017), şi-a împărtăşit tristeţea pe Twitter pentru decesul actriţei.

"Deplâng moartea lui Julie Adams. Mă doare într-un loc profund din adâncurile mele, acolo unde înoată monştrii", a scris Guillermo del Toro, care pentru 'The Shape of Water' a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film şi cel mai bun regizor (în total filmul a primit patru statuete).

Născută la 17 octombrie 1926 la Waterloo (Iowa), actriţa pe numele său real Betty May Adams, s-a mutat de tânără în California, unde a lucrat ca secretară în timp ce a luat cursuri de actorie.

Filmul 'Red, Hot and Blue' a marcat în 1949, debutul său în cinematografie cu un mic rol.

A fost însă 'Creature From the Black Lagoon', un film clasic horror al studioului Universal despre o misterioasă creatură acvatică, cel care a consacrat-o ca actriţă.

Ea a mai jucat în filme ca Victory' (1951), 'Bend in the River' (1952), 'The Private War of Major Benson' (1955) sau 'Tickle Me' (1965).

Julie Adams a jucat şi în producţii pentru micile ecrane, precum 'Perry Mason', sau 'Murder, She Wrote'.