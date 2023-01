Actriţa americană Meryl Streep va juca în cel de-al treilea sezon al serialului 'Only Murders in the Building'

Actriţa americană Meryl Streep s-a alăturat distribuţiei celui de-al treilea sezon al serialului "Only Murders in the Building", produs şi difuzat de platforma de streaming Hulu, informează site-ul revistei Variety.

Anunţul a fost făcut marţi de una dintre protagonistele serialului, Selena Gomez, prin intermediul unui mesaj video distribuit pe contul ei de Instagram. Deocamdată nu se ştie dacă Maryl Streep va apărea în acest serial TV în calitate de invitat special sau dacă va interpreta un rol recurent, potrivit Agerpres.

"Only Murders in the Building", o comedie cu accente dramatice, prezintă aventurile prin care trec Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) şi Mabel Mora (Selena Gomez), trei vecini dintr-un complex rezidenţial din Upper West Side din New York, denumit "Arconia", pe care îi leagă pasiunea pentru podcasturile poliţiste şi care ajung să îşi lanseze propriul podcast după o serie de crime misterioase comise în clădirea în care locuiesc. Din distribuţia serialului face parte şi actriţa de comedie Tina Fey.

Sezonul al treilea va începe cu o scenă în care personajele Charles, Oliver şi Mabel încearcă să afle cine l-a ucis pe Ben Glenroy (Paul Rudd). În episodul final al celui de-al doilea sezon, Ben Glenroy a murit pe scenă în timp ce juca într-un spectacol pe Broadway, alături de Charles şi regizat de Oliver.

Serialul "Only Murders in the Building" a fost creat de Steve Martin şi John Hoffman. Ei sunt şi producătorii executivi ai show-ului, alături de Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman şi Jess Rosenthal.

Meryl Streep, câştigătoare a trei premii Oscar, trei premii Primetime Emmy şi trei Globuri de Aur, a devenit celebră datorită rolurilor interpretate în filme precum "Sophie's Choice", "Out of Africa", "Julie & Julia", "The Devil Wears Prada", "Mamma Mia!". În televiziune, vedeta americană s-a remarcat în miniseriile TV "Holocaust" (1978) şi "Angels in America" (2003) şi cel de-al doilea sezon al serialului "Big Little Lies" (2019).