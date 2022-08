Actriţa Anne Heche a fost declarată moartă

Actriţa americană Anne Heche a fost declarată moartă după ce a fost grav rănită într-un accident de maşină produs săptămâna trecută în Los Angeles, a anunţat vineri o purtătoare de cuvânt, informează AFP.

Actriţa, în vârstă de 53 de ani, se află în comă la spital de când a suferit un traumatism cerebral grav în urma unei coliziuni violente pe 5 august.

Pierzându-şi toate funcţiile cerebrale, Anne Heche ''este moartă din punct de vedere legal în conformitate cu legea californiană'', dar inima ei continuă să bată pentru a ajuta la donarea de organe, a declarat pentru AFP purtătoarea sa de cuvânt Holly Baird.

Anne Heche a apărut în mai multe filme în anii 1990, printre care "Six Days, Seven Nights" şi "Donnie Brasco". De asemenea, este cunoscută pentru rolul ei din telenovela "Another World", care i-a adus un premiu Daytime Emmy în 1991.

Actriţa se află în comă de când maşina sa s-a izbit de o casă cu două etaje din cartierul Mar Vista, "provocând daune structurale şi un incendiu de proporţii", potrivit Departamentului de pompieri din Los Angeles, conform Agerpres.

Departamentul de poliţie din Los Angeles a precizat joi, într-un comunicat, că va efectua teste de sânge asupra lui Heche şi că anchetatorii vor ''prezenta problema autorităţii judiciare corespunzătoare''. Cu toate acestea, poliţia nu a oferit detalii despre posibilele acţiuni în justiţie.

Presa locală a relatat joi că testele preliminare au fost pozitive la narcotice. Dar trebuie efectuate teste suplimentare pentru a se asigura că rezultatul pozitiv nu este legat de tratamentul medical.

TMZ, site specializat în difuzarea de informaţii despre celebrităţi, citează surse anonime ale poliţiei conform cărora Heche a fost testată pozitiv la cocaină şi fentanil, un opiaceu sintetic ultraputernic şi care creează dependenţă, folosit în unele tratamente.