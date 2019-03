Actriţa engleză Julie Andrews, primește Leul de Aur pentru întreaga carieră, la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia

Actriţa engleză Julie Andrews, câştigătoare a unui premiu Oscar, va fi recompensată cu un Leu de Aur pentru întreaga carieră la cea de-a 76-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, care se va desfăşura în perioada 28 august - 7 septembrie, informează screendaily.com, potrivit agerpres.ro.

Decizia a fost luată de consiliul director al Bienalei de la Veneţia, prezidat de Paolo Baratta, la recomandarea directorului acestui festival, Alberto Barbera.

"Primul ei film produs la Hollywood, 'Mary Poppins', i-a oferit statutul de star, ce a fost confirmat apoi de un alt film foarte preţuit, 'The Sound of Music'", a declarat Alberto Barbera. "Aceste două roluri au propulsat-o în Olimpul starurilor internaţionale, făcând din ea o personalitate de legendă, adorată de mai multe generaţii de spectatori, însă trebuie să reamintim faptul că Andrews a mers apoi pe drumul ei, pentru a evita să rămână captivă în statutul de legendă a filmelor de familie. A acceptat roluri care erau diverse, dramatice, provocatoare şi pline de ironie usturătoare... Acest Leu de Aur reprezintă recunoaşterea binemeritată a unei cariere extraordinare, ce a combinat în mod admirabil succesul de public cu ambiţia artistică, fără să cedeze niciodată în faţa compromisurilor facile", a adăugat directorul Mostrei.

Julie Andrews a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal în 1965 graţie interpretării sale din filmul "Mary Poppins" şi a primit alte două nominalizări la Oscar pentru rolurile din filmele "The Sound of Music" şi "Victor Victoria". Artista engleză are în palmares numeroase alte trofee, inclusiv şase Globuri de Aur, trei premii Grammy, un premiu BAFTA şi două premii Primetime Emmy. Printre celelalte roluri notabile ale sale sunt cele din filmele "The Americanization of Emily", "Hawaii", "Torn Curtain", "Thoroughly Modern Millie", "Star!", "That's Life!", "Duet For One" şi "Shrek".