Actriţa Jennifer Lawrence revine sub lumina reflectoarelor după doi ani de pauză

Actrița americană Jennifer Lawrence va reveni în industria cinematografică după o pauză de doi ani, într-o dramă realizată de regizoarea de teatru Lila Neugebauer, relatează contactmusic.net, potrivit medisfax.

Surse din industria filmului american afirmă că actrița va reveni pe marile ecrane în lungmetrajul de debut al lui Neugebauer. Scenariul a fost scris de Elisabeth Sanders, iar Jennifer Lawrence va juca rolul principal și va fi producătorul filmului alături de Scott Rudin și Eli Bush. Pelicula va fi o dramă, iar filmările vor începe în luna iunie, în New Orleans, SUA.

Momentan, nu sunt cunoscute alte informații despre producție.

În 2017, Jennifer Lawrence a anunțat că va ieși din lumina reflectoarelor. "Voi lua (o pauză, n.r.). Nu am nimic pregătit pentru următorii doi ani", a afirmat actrița .

Jennifer Lawrence Shrader, născută pe 15 august 1990, în Louisville, Kentucky, este una dintre actriţele americane în plină ascensiune. A avut roluri principale în "The Bill Engvall Show" şi în filme precum "Departe de câmpia în flăcări/ The Burning Plain" şi "Mâinile tatălui meu/ Winter's Bone", pentru care a primit o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriţă. Jennifer Lawrence, care s-a remarcat şi în seria "Jocurile foamei/ The Hunger Games", a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, pentru prestaţia din filmul "Scenariu pentru happy-end/ Silver Linings Playbook", în 2013. În anul următor, vedeta americană a fost nominalizată la Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru evoluţia ei din filmul "Ţeapă în stil american/ American Hustle". A patra nominalizare la Oscar a obținut-o pentru interpretarea din filmul "Joy" (2015). În 2018, Jennifer Lawrence ocupa locul al patrulea în topul celor mai bine plătite actrițe din lume.