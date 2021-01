Actrița Paula Chirilă, mărturii șocante despre hărțuirea sexuală din lumea artistică

Mărturii șocante făcute de actrița Paula Chirilă în emsiunea “La cină” de la Digi 24! Paula a vorbit despre hărțuirea sexuală de care a avut parte în viața de actriță și despre cum a reușit să respingă "nebărbații", pentru că nu a vrut să facă deloc compromisuri pentru un pas în plus în carieră. Paula spune că hărțuirea sexuală se practică și acum în anumite instituții.

“Am făcut-o pe proasta de atâtea ori… Pe vremea când nu era legiferată hărțuirea sexuală, de-ai ști ce am pățit… Aoleu! Nu se poate spune la televizor. Am trecut prin momente pe care nu le pot spune. Oamenii ăia încă trăiesc. Eu dacă le spun în mod public, probabil că sunt unii care vor fi bătuți cu pietre în piața publică. Mi-e milă de ei, niște oameni bolnăviori. Ce bărbat ești tu? Eu am făcut pe proasta de foarte multe ori ca să scap. De foarte multe ori. Și îmi doream să ajung la momentul ăla în care să fiu destul de puternică încât să nu-mi mai fie teamă că voi trece prin așa ceva. Acum, am învățat să resping cu eleganță, pentru că se mai întâmplă și acum. Sunt detul de mulți nebărbați pe lumea asta - a spus Paula Chirilă în emisiunea La cină, cu Ionela Năstase și Adi Hădean.

Întrebată dacă a făcut concesii în carieră, Paula a spus:

“M-a ajutat Dumnezeu, pentru că am avut talent și nu a trebuit să fac niciun compromis. Compromis, mă refer la o relație nepotrivită cu cineva care să intermedieze accesul într-o distribuție, într-un spectacol, într-un film, într-o emisiune și așa mai departe. Dar sunt construită să fiu ținta multor avansuri și poate fi un compliment până la un anumit punct. Te simți bine dacă îți spune cienva că ești frumoasă, dar dacă merge mai departe, nu te mai simți bine. Te simți încolțită și cumva te simți datoare… și mie nu-mi place să fiu datoare.”