Actriţa şi cântăreaţa Charlotte Gainsbourg: Am spus mereu că doresc să evit să vorbesc despre părinţii mei şi, în final, exact asta fac

Actriţa şi cântăreaţa Charlotte Gainsbourg, cunoscută mai ales pentru colaborările cu Lars von Trier, vrea să transforme casa muzicianului Serge Gainsbourg în muzeu şi spune că debutul său regizoral este „o declaraţie de dragoste” făcută mamei ei, Jane Birkin, conform news.ro

Charlotte Gainsbourg spune că, în ciuda faptului că şi-a croit propriul drum ca artistă de succes, a fost comparată mereu cu tatăl, Serge, şi cu mama, Jane Birkin. Acum, în primul film regizat de ea, „Jane by Charlotte”, revine la asta în stilul propriu.

Lungmetrajul a fost prezentat la Ji.hlava Intl. Film Festival după ce a avut premiera anul acesta la Cannes.

„Am trăit în New York o perioadă şi a fost un adevărat respiro să fii într-un loc în care nu trebuia să vorbesc despre ei. Apoi am început să lucrez la acest documentar şi mi-am dat seama că vreau să fiu aproape de mama mea”, a declarat ea, citează Variety. „Acum, că am revenit în Franţa, încerc şi să transform casa tatălui meu în muzeu. Am spus mereu că doresc să evit să vorbesc despre părinţii mei şi, în final, exact asta fac”.

Născută la Londra, Jane Birkin, model şi actriţă, a jucat în „Blow-Up” al lui Michelangelo Antonioni. După celebrul duet „Je t’aime… moi non plus” cu Serge Gainsbourg, cu care a avut o relaţie de mai mulţi ani, ea a continuat să interpreteze. În 2017, a lansat „Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique”. În documentar, Gainsbourg a hotărât să se concentreze pe prezentul mamei ei, nu pe trecut.

„Când i-am spus producătorului meu că vreau să fac acest film, am auzit: «Ai nevoie de vreo înregistrare?». Nu aveam. Singurul lucru de care aveam nevoie era să îi văd pe tata şi pe sora mea (Kate Barry, n.r.) care au murit. Aveam nevoie ca ei să existe. Ideea a fost să fac un portret al ei de azi”.

Birkin a ezitat cu privire la acest proiect, refuzând să continue filmările după primul interviu, care a avut loc în Japonia, când ea se afla în turneu.

„Am început cu întrebări foarte directe: «Simt că nu le tratezi pe surorile mele la fel cum mă tratezi pe mine. Cum aşa?». Am vrut doar să am o discuţie sinceră, iar ea imediat a înţeles greşit. A spus: «Nu vreau să sufăr»”, şi-a mai amintit Charlotte Gainsbourg.

Doi ani mai târziu, i-a arătat filmarea şi un documentar despre Joan Didion realizat de nepotul ei, Griffin Dunne.

„A înţeles că nu vreau să fac ceva împotriva ei. Când am revenit la Paris, eram într-o formă foarte proastă. M-a văzut chinuindu-mă şi a devenit foarte generoasă şi deschisă. Mă ajuta să rezist. I-am spus că am făcut asta pentru ea, dar a răspuns: «Nu, este un film despre noi». Oamenii spun că acest film îi emoţionează, pentru că se adresează fiecărei mame şi fiice, relaţiei lor, care poate fi atât de ciudată uneori. Scrisoarea pe care i-o citesc la final este o declaraţie de dragoste. Nu aş fi putut să spun acele cuvinte faţă în faţă”.

Gainsbourg, care a juca recent în „Sundown” al lui Michel Franco şi în „The Accusation” al lui Yvan Attal, va interpreta rolul Simone De Beauvoir în drama „An Ocean Apart”, însă nu are momentan planuri de a regiza altceva.

„Acest film chiar a fost un accident. Am întrebat-o pe sora mea Lou (Doillon, n.r.) dacă pot să o filmez şi m-a refuzat. Cred că asta m-a făcut să înţeleg ce făceam. Odată am mers să o filmez pe mama fără echipă, pe cont propriu, cu fiica mea. S-a deschis o cu totul altă dimensiune, demonstrând ce transmitem de la o generaţie la alta. Îmi plac lucrurile care nu sunt planificate şi îmi place să lucrez aşa şi ca actriţă”.

Charlotte Gainsbourg a completat: „Am crescut gândind că poţi încerca totul. Am început să cânt împreună cu tata când aveam 12 ani şi am făcut un film în acelaşi an. Am simţit că este justificat să le fac pe amândouă. După asta, mi-a luat ani să revin la muzică. Mă gândeam că trebuie să «treacă prin el». Când sora mea a murit, am finalizat un album, am reînceput să desenez şi să fac fotografii. New York-ul a făcut posibil. Nu eram în Franţa să îmi văd munca prin ochii publicului. Dar să îmi asum responsabilitatea realizării unui film de ficţiune nu cred că am ce trebuie. Poate voi găsi o modalitate, pentru că mi-ar plăcea”.