Actul a fost semnat la MAPN: Steaua poate să promoveze în Liga I

Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării Naţionale, a declarat că a semnat un ordin de ministru echipei CSA Steaua Bucureşti să poată promova în Liga I. De asemenea, a dezvăluit discuţiile din cadrul ministerului, iar "departamentele" nu au dorit revenirea în prima ligă.

Dîncu spune că, la începutul lunii noiembrie, a semnat un ordin de ministru, chiar în ziua în care a demisionat de la Ministerul Apărării. Astfel, Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” se poate asocia, cu avizul consultativ al Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, cu terţe persoane juridice, publice sau private, în vederea constituirii unei asociaţii fără scop patrimonial, având ca obiect participarea la competiţii sportive.

"Eu am dat un ordin de ministru, care s-a întâmplat să fie promovat la final, dar eu l-am făcut mai demult. A fost promovat în ultima zi, dacă nu mă înşel, în Monitorul Oficial, care permite clubului Steaua să facă asociere cu entităţi private sau cu entităţi care sunt din zona ministerului. Enitătăţi precum Romtehnica.

Şi să creeze o societate în care să aibă dreptul să... Au dreptul, pentru că aşa nu mai e club departamental şi pot deja, există acel ordin, ei pot să facă aceste lucru", a declarat Vasile Dîncu la Prima News.

Cel puţin în timpul mandatului său, Vasile Dîncu s-a lovit de poziţia "departamentelor din minister", care s-au opus promovării Stelei Bucureşti în Superligă. În şedinţele la care a luat parte, fostul ministru a primit decizia colegilor săi: clubul nu ar trebui să promoveze, întrucât nu ar putea produce performanţe pe prima scenă a fotbalului românesc.

"Din păcate, nu am găsit o susţinere prea mare. Eu am dat un ordin mai devreme să se facă lucrurile, nu am găsit un suport prea mare în minister în promovarea echipei şi asta m-a mirat foarte mult.

Concluzia departamentelor din minister a fost aceea că n-ar trebui să intre Steaua în Liga 1. Cel mai important argument era unul contra celui pe care l-am susţinut eu, acela că o echipă care nu are şanse să facă performanţa cea mai înaltă nu poate să participe, nu există nici motivaţie.

Dar acum s-a rezolvat, acest lucru se poate (n.r. - promovarea prin asocierea cu o entitate privată, după ordinul de ministru semnat)", a mai spus Vasile Dîncu, pentru sursa citată.