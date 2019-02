ACUZAȚII: Consecvența lui Băsescu e ca un pendul! Acum e cu Sistemul, iar apoi e invers. Joc în doi cu Udrea

Ultimele ieșiri publice ale fostului președinte Traian Băsescu prin care atrăgea atenția asupra deteriorări situației din justiție și deci un posibil atac la statul de drept în România au provocat o replică dură din partea social-democraților. Prin vocea europarlamentarului Andi Cristea, aceștia susțin că fostul președinte are consecvența unui pendul - în funcție de interesul de moment este de o partea sau de alta:

”Traian Basescu are periodic momente de pendul, consecventa nu are farmec: cand era Presedinte si punea Sistemul lui in functie, totul era bine. Apoi, in 2015, cand grupul lui de interese era anchetat, dintr-o data si-a adus aminte de Coldea, Kovesi si altii pusi de el.

Acum, incearca un nou pendul dar nu e credibil, probabil face echipa cu amica sa doamna Udrea: tu zici pe partea asta, eu pe partea cealalta, vedem ce iese.”, susține europarlamentarul pe pagina sa de socializare