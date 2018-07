Acuzații de homofobie pentru New York Times, după publicarea unei animații cu Trump și Putin în roluri de iubiți

O animaţie devenită virală a New York Times în care Donald Trump şi Vladimir Putin sunt prezentaţi ca iubiţi a fost criticată pentru că ar fi "homofobă", mai multe organizaţii afirmând că transmite un mesaj negativ tinerilor vulnerabili din comunitatea LGBT, relatează Reuters, preluată de agerpres.

Activiştii susţin că animaţia satirică a New York Times implică faptul că relaţiile homosexuale sunt ruşinoase sau de luat în râs, ceea ce îi face să se simtă intimidaţi şi sub presiune pe tinerii care se luptă cu sexualitatea lor.New York Times susţine că clipul, care a fost vizualizat de peste 1,3 milioane de ori numai pe Twitter, "nu s-a dorit a fi homofob".Activiştii s-au declarat însă preocupaţi de impactul său asupra membrilor tineri ai comunităţii LGBT, despre care cercetările arată că prezintă un risc mai mare de depresie şi suicid."Se pare că nu există insultă mai mare pentru cineva decât să-l compari cu o persoană homosexuală", a declarat actorul transgen Jeffrey Marsh."Pentru tineretul LGBT, acesta nu este zgomot de fond. Când apare pe feed-urile lor de ştiri se resimte ca un atac personal şi să ai grup atât de important ca New York Times care te atacă este ceva oribil", a adăugat el.Comentariile lui Marsh au fost susţine de Amit Paley, şeful societăţii caritabile LGBT The Trevor Project, care este un hotline pentru membrii comunităţii cu tendinţe suicidare."Să foloseşti orientarea sexuală sau identitatea de gen ca o insultă sau ca o glumă le poate trimite tinerilor mesajul că a fi parte a comunităţii LGBT este implicit ceva negativ", a spus Paley."Acum mai mult ca niciodată tineretul LGBT trebuie să vadă reprezentări pozitive în media, un pas major în a le spune că sunt apreciaţi şi niciodată singuri", a mai afirmat el.Un purtător de cuvânt al New York Times a apărat animaţia într-un e-mail, afirmând că artistul Bill Plympton este "cunoscut pentru animaţiile sale ireverenţioase, tulburătoare şi uneori deranjante".Kim Sanders, şeful departamentului de comunicare al societăţii caritabile britanice Stonewall, a spus că imaginile "întăresc un discurs potrivit căruia a fi LGBT este ceva inferior sau demn de a fi ridiculizat"."Prezentarea unor figuri publice drept gay sau bisexuale într-o tentativă de a le batjocori este un trend negativ care trebuie să înceteze. Asta nu este satiră politică, ci homofobie de modă veche", a spus Sanders.Potrivit hotline-ului The Trevor Project, tinerii homoseuxali, lesbiene sau bisexuali sunt de patru ori mai înclinaţi să încerce să încerce să se sinucidă decât ceilalţi, în timp ce aproape jumătate dintre persoanele transgen au avut o tentativă de suicid.