Acuzat de PLAGIAT, rectorul Academiei de Poliţie 'Alexandru Ioan Cuza' a primit ORDIN de la ministrul Carmen Dan să facă toate clarificările

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat luni că rectorul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" este cel care ar trebui să lămurească situaţia lucrării sale de doctorat, după ce presa a susţinut că Adrian Iacob a plagiat circa 70% din teza de doctorat susţinută în 2007, potrivit https://www.agerpres.ro/.

"Îmi doresc mult ca verificarea lucrărilor de doctorat pentru angajaţii ministerului, mai ales pentru acei angajaţi care beneficiază de sporuri de doctorat, să fie o prioritate şi în atenţia susţinută a Academiei. Cred că persoana care face obiectul unei suspiciuni este cea mai responsabilă să clarifice această situaţie. L-am invitat pe rectorul Academiei de Poliţie să facă lucrul acesta cu celeritate", a afirmat Carmen Dan, prezentă la bilanţul activităţii Poliţiei Române pe anul 2018.

Ea a mai spus că a citit comunicatul Academiei de Poliţie prin care Iacob anunţa că a direcţionat mai multe lucrări, printre care şi a sa, către Comisia de Etică.

"Nu sunt un susţinător al verificărilor pe care le facem noi, în casă, pentru noi. Eu cred că instituţia abilitată să pună o concluzie dacă lucrările sunt plagiate sau nu sunt plagiate este CNATDCU-ul, ocazie cu care o rog public pe doamna Emilia Şercan, care a făcut această analiză pe lucrare şi probabil şi pe altele, să sesizeze acest for specializat tocmai pentru a ne lămuri şi clarifica. Pentru că prin instrumentele de care dispune angajatorul, MAI, nu poate să facă această verificare", a mai declarat Carmen Dan.

Ministrul a arătat că respectă prezumţia de nevinovăţie şi că nu poate condamna pe cineva până nu există o concluzie serioasă în sensul acesta.

"Am toată dorinţa să se clarifice aceste situaţii şi încă o dată îi cer rectorului să procedeze cu celeritate în a comunica care sunt rezultatele verificărilor despre care vorbeam acum ceva timp. Am comunicat despre 55 de lucrări care sunt în verificare, credeţi-mă că am acelaşi interes ca şi dumneavoastră să avem un rezultat în privinţa acestor verificări şi aceste lucrări să urmeze calea firească şi să ajungă în structura aceea specializată care poate concluziona dacă este sau nu este plagiat. (...) Ţine de persoană dacă în astfel de situaţii face un gest de onoare în lateral", a mai spus Carmen Dan.