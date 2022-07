Acuzații deosebit de grave ale transportatorilor: 'România este presată de UE să distrugă integral capitalul autohton'

Federatia Operatorilor Romani de Transport (F.O.R.T) spune că Guvernul Ciucă „pregateste lovitura fatala” pentru prestatorii de servicii de transport ce desfasoara activitati intracomunitare si internationale prin propunerile de modificare a Codului Fiscal.

Transportatorii explică într-un comunicat de presă că modificarea care va pune „cruce neagră” exportului de servicii este introducerea unui articol în Codul Fiscal care prevede: „Următoarele venituri cumulate lunar nu reprezintă venit impozabil în înțelesul impozitului pe venit, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat: a) prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;”

„Aceasta modificare, propusa in proiectul de Ordonanta, vine la cateva luni dupa ce, transportatorii de marfuri, dupa doi ani de asteptari si abuzuri, vedeau “liminita de la capatul tunelului”, odata cu aparitia prevederilor “Legii 72/2022 – amnistia diurnelor recalificate fiscal și modificarea regimului acestora”. “Minunea” si “lumina” au durat 3 luni si iata ca, in contradictie cu interesele economice ale Romaniei si contrar tuturor miscarilor legislative privind diurna, facute de tarile vecine pentru mentinerea competitivitatii transportatorilor de marfuri, Guvernul Romaniei da peste cap toate planurile de afaceri ale transportatorilor romani pe care ii scoate cu aceasta masura total din Europa”, spune FORT.

„Toate acestea se intampla insa in contextul exploziei tarifelor la motorina, piese de schimb, material rulant, asigurari RCA precum si a blocajelor din frontiera, problemelor legate de coruptie si celor generate de cea mai proasta infrastructura din Europa. Este cat se poate de clar acum ca Romania este presata de UE sa distruga INTEGRAL capitalul autohton din domeniile cheie care inca mai aduc bani la bugetul de stat. Nu exista nici o tara in aceasta lume, a carei legislatie fiscala sa se schimbe la 180 de grade in cateva luni”, mai spun transportatorii.

FORT susține că prevederile din proiectul publicat de Guver nu au fost discutate cu reprezentantii mediului de afaceri din domeniu.