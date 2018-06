Acuzaţii GRAVE în dosarul DNA în care Robu este suspect: S-au falsificat acte în Primăria Timişoara

Omul de afaceri Cristian Palade, căruia Primăria Timişoara i-a încredinţat un contract de 15.000 de euro pentru realizarea proiectelor tehnice în vederea anvelopării a zeci de blocuri, procurorii DNA efectuând verificări, spune că s-ar fi falsificat documente în Primăria Timişoara.

Omul de afaceri Cristian Palade a declarat pentru News.ro că îşi doreşte să primească banii pe care municipalitatea i-ar datora, după ce firma sa a realizat proiecte tehnice pentru zeci de blocuri. El spune că s-ar fi falsificat documente în Primăria Timişoara.

Palade este reprezentantul firmei căreia i-a fost atribuit contractul pentru proiectarea anvelopării a 65 de blocuri din oraş. Practic, susţine omul de afaceri, a semnat un contract iniţial cu municipalitatea în care e prevăzută suma de 15.000 de euro, pentru primele proiecte, iar la final aceasta au fost cu mult mai mari, valoarea ajungând la aproximativ 200.000 de euro şi trebuia acoperită prin acte adiţionale la contract, documente care, susţine el, ar fi fost contrafăcute.

„S-au cerut mult mai multe proiecte decât erau acoperite de contract şi, evident, se ştiau sumele, pentru că aceste sume au fost acceptate de primărie şi au fost cerute şi de către Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) în toate cererile de finanţare depuse în 2013. Sumele sunt cele corecte şi cele normale. Adică, şi dacă verificaţi şi ce a fost înainte de a face eu proiectele astea şi ce se face acum, valorile de proiectare sunt cele reale. Ridicoli erau cei 15.000 de euro. Faptul că ei au solicitat sumele, le-au acceptat, au cerut banii, însemna că se vor şi plăti. După ce s-au văzut cu toate proiectele primite şi fără actele adiţionale făcute, au zis că nu mai plătesc. Şi, deşi noi am atenţionat inclusiv ADR că acele proiecte nu sunt plătite şi nu sunt făcute, în loc să returneze proiectele, ei au falsificat nişte date şi au mers cu proiectarea mai departe. Au mers mai departe cu aceste proiecte pe care s-a obţinut finanţare”, a declarat Cristian Palade.

Omul de afaceri spune că a avut un proces cu Primăria Timişoara pentru a recupera diferenţa de bani.

„Oricum, ideea este că noi am avut un proces cu primăria. Am câştigat în prima instanţă, în a doua instanţă, procesul absolut spectaculos a fost judecat de doamna judecător Dascălu, aceeaşi judecătoare care s-a abţinut în procesul ANI cu Robu, susţinând că este în relaţii de prietenie cu el. Cu toate astea, nu a simţit niciun fel de obligaţie de a se abţine în judecarea acestui proces. Mai mult, de fapt, a dat câştig primăriei tocmai pentru că, dacă nu s-ar fi dat, ce s-a întâmplat acum s-ar fi întâmplat acum trei ani de zile, cu Robu şi cu Diaconu. Ei încercând, practic, prin această hotărâre judecătoarească, să susţină că nu există un prejudiciu şi, prin urmare, neexistând un prejudiciu, n-ar fi niciun abuz şi nicio chestiune de genul acesta”, a mai spus omul de afaceri.

Cristian Palade spune că ancheta DNA va duce în cele din urmă la aflarea adevărului.

„Eu mă aştept să am şansa să îmi recuperez până la urmă banii pentru care am muncit, cei 200.000 de euro, sumele care sunt corecte şi care sunt normale. Faptul că aceste proiecte au fost furate, asta nu înseamnă că nu trebuie achitate. În urma acestor proiecte, primăria a obţinut acea finanţare, proiectele s-au derulat în condiţii bune, mă rog, foarte multe, sunt foarte multe lucruri care s-au petrecut aiurea în toată chestia asta. Vom vedea, vom avea ocazia să răspundem cu toţii pentru ce am făcut”, a adăugat Cristian Palade.

Întrebat care este gradul de rudenie cu primarul Timişoarei, omul de afaceri a explicat că fostul său socru e verisor cu Nicolae Robu.

„Tatăl fostei mele soţii e verisor cu Nicolae Robu. Cred că s-a mers foarte mult pe aceste relaţii de rudenie şi, în realitate, eu am fost cel înşelat de această relaţie de rudenie şi eu am fost cel păcălit. Eu nu am avut nimic, nu am beneficiat de nimic, dimpotrivă, pentru faptul că există această relaţie de rudenie poate că am fost mai puţin vigilent decât sunt de obicei şi de aici mi s-au tras toate lucrurile”, a mai declarat Palade.

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, s-a prezentat la DNA, vineri, unde i s-a adus la cunoştinţă că este suspect într-un dosar care vizează anveloparea cu fonfuri europene a 65 de blocuri. Valoarea totală a contractului se ridică la 10 milioane de euro.