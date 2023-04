Acuzatii- 'PSD una spune si alta fumeaza: consilierii locali PSD de la Sectorul 1 au lasat 2500 de copii fara after-school'

Faptul ca ne mai desparte doar o zi de data de 1 mai 2023 si Sectorul 1 inca nu are bugetul aprobat si nici nu exista semne ca va fi aprobat prea curand, a generat nemultumire in randul unor categorii de cetateni afectate de aceasta decizie. Am primit la redactie o scrisoare-protest semnata de un grup de aproximativ 5000 de parinti a 2500 de elevi din Sectorul 1 care beneficiau de servicii de after-school oferite de scolile din acest sector si de o masa calda. Publicam aceasta scrisoare, mai jos:

" In ciuda faptului ca Marcel Ciolacu, presedintele PSD si viitor premier al Romaniei precum si toti ceilalti lideri marcanti ai PSD care apar in mass media, trambiteaza nonstop ca ei au in vedere si se lupta numai si numai pentru binele cetatenilor, iata ca apar situatii deloc putine, in care actiunile concrete ale pesedistilor infirma in mod categoric linia propagandistica a celui mai mare partid din Romania.

Cel mai recent exemplu ca PSD una afirma in spatiul public cum ca singurul lor scop este acela de a proteja intereselor cetatenilor dar in realitate fac fix invers, s-a desfasurat in Consiliul Local al Sectorului 1, vineri 28 aprilie 2023, atunci cand, dupa mai multe incercari esuate de a trece bugetul Sectorului 1 prin Consiliul Local, Clotilde Armand, a convocat de la ora 15.00, o sedinta extraordinara a Consiliului Local Sector 1 pentru dezbaterea si adoptarea proiectului de hotarare privind modificarea si intrarea in legalitate a bugetului pe anul 2023.

Ieri seara, dupa multe ore de frecusuri inutile si dezbateri, am aflat si noi ce interesati de subiect ca toti consilierii locali ai PNL au cedat si doreau sa voteze bugetul in timp ce consilierii locali ai PSD-ului au ramas de neclintit si au refuzat sa voteze bugetul local al Sectorului 1, afectand astfel intreaga activitate a Primariei Sectorului 1 si mai ales cateva domenii esentiale pentru viata noastra a locuitorilor din acest sector al Capitalei. Pe langa facturile pentru salubrizarea Sectorului 1 si cele pentru intretinerea pietelor care nu vor mai putea fi platite din cauza incapatanarii incredibile a pesedistilor de la Sectorul 1, refuzand sa voteze bugetul acestia au reusit sa lase de izbeliste si peste 2500 copii din sector care erau inscrisi in program after school si care isi faceau temele cu profesori specializati dupa scoala si aveau o masa gratuita dar si 200 de cadre didactice care si-au facut planul de viata bazandu-se pe acest job timp de 4 ani si care acum nu isi vor mai putea face datoria si incasa acei bani pentru care munceau si la after-school. In mod evident si noi parintii celor 2500 de copii suntem direct afectati de aceasta decizie a PSD de a nu vota bugetul.

In acest punct, nu putem sa nu ne intrebam si mai ales nu putem sa nu ii adresam public cateva intrebari domnului Marcel Ciolacu presedintele Partidului Social Democrat:

1. Cum ramane cu apararea interesului cetateanilor, domnule presedinte Ciolacu?

2. Consilierii locali PSD de la Sectorul 1 nu se supun acestei linii a partidului dumneavoastra prin care interesul cetateanului este mai presus decat interesele de partid?

3. Deunazi, undeva pe la sfarsitul lunii martie, l-am tot vazut pe toate canalele de televiziune pe talentatul domn Petre-Florin Manole, presedintele PSD Sector 1, dandu-se de ceasul mortii ( pe buna dreptate) ca Primaria Sectorului 1 intarziase plata burselor catre elevii din sector. Acum cand consilierii locali din Consiliul Local al Sectorului 1, subordonatii domnului Petre-Florin Manole lasa efectiv pe drumuri peste 2500 de copii care beneficiau de programul de after-school ( program pe care il facea si fostul primar al Sectorului 1, colegul dumneavoastra de la PSD Daniel Tudorache) si de o masa calda, nu l-am mai vazut pe impetuosul presedinte al PSD Sector 1 indignandu-se furios pentru ca binele cetateanului din sector nu primeaza. Nu realizati domnule Marcel Ciolacu, presedinte al PSD, ca ceea ce fac colegii dumneavoastra de la PSD Sector 1 afecteaza dramatic nu doar educatia celor 2500 de copii care nu vor mai beneficia de avantajele oferite de programul de after-school, ci si viata noastra a celor aproximativ 5000 de parinti ai lor. Noi pana acum ne puteam vedea linistiti de job-urile noastre stiind ca fii si fiicele noastre erau la after-school supravegheati si bine ingrijiti si cu temele facute?!!

4. Sau v-ati gandit stimate domnule presedinte al celui mai mare partid din Romania, ca 200 de bieti profesori si invatatori care si asa au salarii de mizerie si se zbat pentru ca acesti copii pe care ii pastoresc sa primeasca o educatie aleasa, se bucurau sa munceasca in plus la after-school pentru ca asa aveau si un venit suplimentar, acum sunt cazuti prada disperarii pentru ca nu vor mai avea acel venit suplimentar?!!

5. Iar toate astea se intampla doar pentru ca tanarul presedinte al PSD Sector 1 (despre care stim ca va e extrem de apropiat si de simpatic) sa isi faca niste jocuri politice obscure si daunatoare interesului cetateanilor din sector. Unde este domnule presedinte Marcel Ciolacu interesul PSD pentru binele cetatenilor din Sectorul 1?!

6. De ce pedepsiti copiii, pe noi parintii lor si cadrele didactice, domnule presedinte al PSD?? Marcel Ciolacu si Petre-Florin Manole, PNL si PSD, pana la urma, celor 2500 de copii, noua celor 5000 de parinti si 200 de cadre didactice putin ne pasa de lupte politice pe care dumneavoastra le duceti, pentru noi toti conteaza doar faptul ca acum suntem toti efectiv ramasi in pom si cu o grija uriasa in plus.

Pesedistilor de la Sectorul 1, va rugam puneti mana si votati urgentul bugetul sectorului! Pentru ca nu il votati nici pentru Clotilde Armand si nici pentru PSD si PNL, ci il votati pentru toti cetatenii sectorului 1, pentru acesti 2500 de copii, pentru noi parintii lor si pentru minunatele cadre didactice de la after-school! "