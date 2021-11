Adele nu a fost 'nici şocată, nici marcată' de reacţia primită după scăderea dramatică în greutate: 'Corpul meu a fost tratat ca un obiect toată cariera mea'

Adele a declarat că nu a fost ''şocată'' de reacţiile pe care le-a primit după scăderea dramatică în greutate, relatează DPA/PA Media luni.

Interpreta şi compozitoarea hitului ''Someone Like You'' a spus că nu şi-a propus să slăbească aproape 45 de kilograme şi că a întotdeauna a avut o atitudine pozitivă faţă de propriul corp, potrivit Agerpres.

Referitor la reacţiile primite după ce a slăbit, cântăreaţa a declarat că ''nu am fost şocată şi nici măcar marcată; corpul meu a fost tratat ca un obiect toată cariera mea'', i-a spus artista lui Oprah Winfrey, în timpul unui interviu acordat în exclusivitate cu ocazia lansării noului ei album.

''Eu nu am desconsiderat niciodată pe nimeni din cauza greutăţii. Am avut o atitudine pozitivă faţă de corp atunci, am o atitudine pozitivă faţă de corp acum. Dar nu-i treaba mea să validez ce simt oamenii faţă de trupurile lor. Nu mă simt bine când cineva are o părere îngrozitoare despre propria persoană, dar asta nu-i treaba mea. Încerc să-mi văd de viaţa mea. Nu pot să am o grijă în plus'', a declarat Adele.

Cântăreaţa a mai dezvăluit că îi place să ridice greutăţi în sala de sport, adăugând că cea mai mare greutate pe care a ridicat-o prin deadlift a fost de 160 de pounds (72,5 kilograme).

''Nu mă laud, dar sunt de fapt o atletă'', a spus ea. ''Sunt şi un boxer foarte bun, am un croşeu de stânga care ar putea ucide'', a adăugat artista.

''Ce bine ar fi fost dacă la şcoală n-aş fi descoperit băieţii şi cineva mi-ar fi spus să merg şi să fac mai multă educaţie fizică'', a completat Adele.

Cântăreaţa britanică Adele va lansa următorul ei album intitulat "30" pe 19 noiembrie, la şase ani după cel mai recent disc al său şi la 15 zile după lansarea primului single extras de pe noul ei material discografic, cântecul "Easy on me", care a avut parte de un debut spectaculos în topurile muzicale britanice şi a stabilit noi recorduri.