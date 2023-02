Aderarea la UE va depinde de viteza cu care R. Moldova va implementa reformele, au subliniat oficialii europeni în cadrul celei de-a 7-a reuniuni a Consiliului Uniunea Europeană - R. Moldova, care a avut loc astăzi, 7 ianuarie, la Bruxelles, scrie Radio Chișinău.

Uniunea Europeană reprezintă principalul partener economic al Rep. Moldova și Chișinăul contează în continuare pe suportul UE în depășirea crizelor generate de războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina, dezvoltarea și reformarea în continuare a declarat, la Bruxelles, premierul Natalia Gavrilița. Progresele în implementarea Acordului de Asociere, cooperarea în domeniile energetic, apărare și securitate, în contextul războiului din proximitate, au fost principalele subiectele abordate în cadrul reuniunii.

Sectorul energetic și cel al apărării au fost printre subiectele importante discutate în cadrul întrevederii la nivel înalt între autoritățile de la Chișinău și cele de la Bruxelles, alături de progresele făcute de țara noastră pe calea integrării europene, a declarat șeful diplomației Europene, Josep Borrel, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Natalia Gavriliță.

Oficialul a vorbit despre intențiile UE de a reduce taxele de roaming, modernizarea sistemului de plăți și aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro, accesul la piața unică europeană pentru producătorii moldoveni.

Josep Borrell a apreciat solidaritatea de care Rep. Moldova a dat dovadă față de refugiații ucraineni și rolul cheie pe care îl joacă în exportul bunurilor ucrainene pe piețele mondiale. El a vorbit de aprofundarea cooperări în domeniul politicii externe și consolidării sistemului de apărare al Rep. Moldova.

„Am fost dispus să abordăm aceste amenințări pe securitate: violările în repetate rânduri a spațiului aerian al Rep. Moldova, cu fragmente de rachete care cad pe teritoriul ei, a amenințărilor hibride și cibernetice și dezinformării agresive. Azi am vorbit mult despre dezinformare. Moldova fiind un bun studiu de caz în acest sens. Anul trecut am lansat un dialog la nivel înalt cu discuții sub aspecte politice și de securitate, unde am cooperat pentru a face față amenințărilor împotriva atacurilor cibernetice și amenințărilor hibride. Cooperăm pentru a consolida capacitățile de apărare a Rep. Moldova”.

În ceea ce privește conflictul transnistrean, Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul de a facilita dialogul pe cale pașnică în conformitate cu respectarea integrității teritoriale a Rep. Moldova recunoscute pe plan internaționale, a declarat Josep Borrel.

În cadrul conferinței de presă, premierul Natalia Gavrilița a subliniat angajamentul ireversibil pe calea europeană al Rep. Moldova. Ea a apreciat sprijinul și susținerea fără precedent a Uniunii Europene, cel mai important partener economic al Chișinăului.

„Asistența financiară a contribuit oferită de Uniunea Europeană a contribuit esențial pentru a trece cu bine peste această iarnă, peste această criză fără precedent și contăm în continuare pe acest suport. Mă bucur că vom putea semna chiar astăzi aderarea la programele Customs, Fiscalis și EU for Health, putând beneficia de o cooperare mai aprofundată în sfera vamală, fiscală și cea a sănătății. Am menționat totodată dorința noastră de a adera la zona comună de roaming și serviciu de plăți, dar și să continuăm să beneficiem de extinderea cotelor pentru produsele moldovenești”.

Natalia Gavrilia s-a referit la anumite progrese pe care Rep. Moldova le-a făcut în ultimele luni în implementare celor 9 recomandări ale Comisiei Europene după obținerea statutului de țară-candidată la aderare în domeniul reformei justiției, combaterii corupției, recuperării activelor, îmbunătățirea bunei guvernări.