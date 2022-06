'Adevărul crunt' după înfrângerea cu Muntenegru: Reacția lui Gică Popescu după seara neagră a naționalei

Fostul internaţional Gheorghe Popescu, consultant la Prima TV, a declarat, marţi seară, că eşecul cu Muntenegru este unul dintre cele mai triste ale fotbalului românesc.

"Este o seară tristă, una dintre cele mai triste ale fotbalului românesc. Am pierdut fără drept de apel, nu am arătat nimic, nu am avut şut pe poartă, o seară pe care întreg fotbalul românesc o va uita cu greu", a declarat Popescu la Prima TV.

"Trebuie să acceptăm adevărul crunt, doar atât putem", a mai spus Popescu.

Selecţionata României a pierdut din nou cu Muntenegru, de această dată pe Stadionul Giuleşti, scor 0-3, într-un meci din Liga Naţiunilor. În "dubla" cu Muntenegru, România a primit 5 goluri.

Golurile au fost marcate de Mugoša 42, 56, 63.

În minutul 61, Puşcaş a înscris după o pasă a lui Tănase, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.