Adi Mutu, după ce a pierdut cu FCSB: 'A fost un arbitraj şmecheresc, o ruşine de arbitraj. Probabil deranjăm, jucăm un fotbal frumos'

Tehnicianul echipei U Craiova 1948, Adrian Mutu, a criticat dur, sâmbătă seară, prestaţia brigăzii de arbitri la meciul cu FCSB, scor 0-1, el afirmând că a fost “o ruşine de arbitraj”.

“Tactic am stat foarte bine, am închis toate culoarele. În afara şutului lui Cordea din prima repriză FCSB nu a ajuns la poartă. Un penalti foarte uşor acordat. Arbitrajul ăsta şmecheresc îl cunosc şi eu. A fost un arbitraj şmecheresc. Ne taie toate acţiunile de atac din faţă, noi n-avem voie să sărim la cap, să punem mâna pe adversar. Într-adevăr, când sunt faulturi să dea. Probabil deranjăm, jucăm un fotbal frumos, nu suntem ca o nou-promovată. Recunosc acest arbitraj şi nu am cuvinte de laudă, mi se pare ridicol ce fac. Bine că n-a dat penalti după ce s-a terminat meciul. Jucătorii sunt dezamăgiţi pentru că şi ei îşi dau seama când arbitrul nu te lasă să-ţi scoţi capul şi să înaintezi, un arbitraj şmecheresc. Inclusiv al patrulea arbitru stătea lângă mine, se uita numai spre banca noastră, nu aveam voie să spunem nimic. O ruşine de arbitraj în seara asta. Nu spun că meritam să câştigăm, nici noi n-am avut ocazii. Dar nici ei n-au avut ocazii. Un rezultat de egalitate era echitabil. Sunt dezamăgit de arbitraj, nu de echipa mea”, a spus Mutu la posturile care transmit Liga 1, informează NEWS.RO.

El a menţionat că nu se teme de o aventuală demitere: “Nu mi-e frică şi sunt gata să înfrunt orice decizie o va lua conducerea”.

Formaţia FCSB a învins, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa U Craiova 1948, într-un meci din etapa a noua a Ligii 1, arbitrat de Iulian Călin.

Golul a fost marcat de Keşeru, în minutul 61, dintr-un penalti acordat pentru un fault în careu.