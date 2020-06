Adi Popa, după meciul cu Dinamo: 'Îi dedic golul domnului Becali. Mai am patru zile de contract'

Fottbalistul echipei FCSB, Adrian Popa, i-a dedicat golul marcat la meciul cu Dinamo, scor 3-0, lui Gigi Becali, care îşi sărbătoreşte astăzi ziua de naştere. El a menţionat că mai are patru zile de contract cu echipa bucureşteană.

“Mă bucur foarte mult pentru că Dinamo era printre puţinele echipe din Liga I împotriva căreia nu marcasem. Acest gol mă ajută foarte mult pentru viitor, pentru moralul meu şi să depăşesc perioada prin care am trecut. Nu mă tem de nimic, le mulţumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje acum, celor care au avut încredere în mine. Vreau să îi dedic golul domnului Becali, am înţeles că e ziua dânsului. Nu am nimic de demonstrat nimănui. Am arătat că sunt fotbalist profesionist şi atâta tot. Nu am niciun război cu nimeni. Sunt fotbalist profesionist, mi-am făcut treaba cât mai profesionist. Mai am patru zile de contract şi sunt liber. Depinde de Mister dacă mă va mai folosi, dacă nu a fost ultimul meci şi mă bucur că am terminat cu gol. Am contract până pe 30 iunie”, a spus Popa la Digi Sport, potrivit news.ro.

Formaţia FCSB a învins, joi seară, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Dinamo, în prima manşă a semifinalelor Cupei României, meci disputat pe stadionul Dinamo. Golurile au fost marcate de Adrian Popa ’32, Darius Olaru ’75 şi Cristian Dumitru ’82.

Manşa retur este programată peste două săptămâni.