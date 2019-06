Adina Florea răspunde acuzațiilor: 'Niciodată nu am fost aservită politic. Nimeni nu a încercat să îmi impută vreo idee'

Adina Florea a declarat, la interviul pentru șefia Secției Speciale de la CSM, că este un procuror independent și, contrar informațiilor vehiculate în spațiul public, ea nu este „aservită politic” și nimeni nu a încercat să îi impună o anumită acțiune sau idee.

„Niciodată, în toată activitatea mea profesională, nu am fost aservită politic. Activitatea s-a desfășurat cu respectarea legii, astfel cum am jurat când am intrat în profesie. Niciodată, în activitatea mea profesională nu am desfășurat altfel de activități decât cele care corespund atribuțiilor care guvernează activitatea procurorului. (...) Am fost un procuror independent și sunt independent, indiferent de ce se vehiculează. Nimeni nici nu a încercat să îmi impută vreo idee la ceea ce aș fi putut să desfășor în activitatea derulată din punct de vedere profesional”, a declarat Adina Florea, în fața comisiei de concurs pentru șefia Secției Speciale, conform Mediafax.

Adina Florea, Sorin Iasinovschi și Bogdan Pîrlog sunt cei trei candidați pentru funcția de procuror-șef al Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Aceștia sunt programați pentru a susține, marți, interviurile în fața unei comisii formate din membrii CSM, însă Pîrlog nu s-a prezentat pentru că a recuzat câțiva membri din comisia de concurs.

Interviurile au loc în contextul în care funcția de procuror-șef al Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a devenit vacantă după ce Gheorghe Stan a demisionat pentru a prelua postul de judecător al Curții Constituționale Române.