Adina Florea vorbește despre potențialul conflict de interese cu tatăl ei, consilier județean al PSD

Adina Florea, candidatul propus de ministrul Justiției la șefia DNA, susține că nu o va influența faptul că tatăl său este consilier județean al PSD, pentru că ei au cariere separate și nu discută cu acesta despre politică sau anchete judiciare.

Citește și: VIDEO - Viorica Dăncilă o COMITE din nou: GAFĂ incredibilă a premierului

”Orientarea politică a tatălui meu nu are nicio legătură cu activitatea mea profesională. Tatăl meu este în PSD probabil din momentul în care am intrat eu în procuratură. Niciodată n-am avut niciun fel de discuţii, nici politice, dar nici profesionale. Nu mi-a împărtăşit niciodată ideile lui politice şi nici eu lui ideile mele profesionale. Pe de altă parte, eu nici nu pot să-i interzic orientarea lui politică. Este un om matur, de acum un om în vârstă. La rândul meu, cred că, după 28 de ani de profesie, sunt un om matur, echilibrat profesional şi prin urmare fiecare ne vedem de drumul nostru. Nu se pune problema şi nu s-a pus problema niciodată de a înclina balanţa în favoarea sau în defavoarea unei persoane, indiferent din ce sferă vine această persoană. Până la urmă rolul procurorului este de a dovedi sau nu că o persoană a săvârşit o infracţiune, indiferent dacă acea persoană are sau nu o culoare politică.”, a declarat Adina Florea, într-un interviu pentru Adevărul.