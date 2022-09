Scandal de amploare în SUA: Doi procurori generali dezvăluie că Administrația Biden a impus cenzura pe rețelele de socializare

Omul care ar putea deveni următorul senator republican din Missouri a luat în vizor Departamentul de Justiție al președintelui Biden, cerând unei instanțe să oblige Departamentul să dezvăluie comunicările dintre oficiali de rang înalt ai administrației Biden și principalele companii de socializare.

Procurorul general al statului Missouri, Eric Schmitt, candidatul republican la Senat, s-a alăturat procurorului general al statului Louisiana, Jeff Landry, în demersul de a cere Tribunalului Districtual din Louisiana să forțeze dezvăluirea comunicărilor dintre oficiali de la Casa Albă și Departamentul de Stat și principalele companii de social media, transmite Daily Wire.

"Missouri și Louisiana au intentat un proces istoric în luna mai, care urmărește să expună modul în care oficiali de rang înalt ai administrației Biden ar fi conlucrat cu companiile de social media pentru a cenzura libertatea de exprimare pe o serie de subiecte, inclusiv COVID-19. Am câștigat în instanță în iulie, iar Curtea a cerut Administrației Biden să predea comunicările dintre oficialii federali și companiile de social media", a declarat Schmitt.

"Am primit deja o serie de documente care dovedesc în mod clar că guvernul federal are o relație incestuoasă cu companiile de social media și că se coordonează în mod clar pentru a cenzura libertatea de exprimare, dar nu am terminat", a continuat el. "Departamentul de Justiție se ascunde în spatele privilegiului executiv și a refuzat să predea comunicările dintre oficialii de cel mai înalt rang ai administrației Biden și companiile de social media. De aceea, ieri, am cerut Curții să oblige Departamentul de Justiție să prezinte aceste înregistrări. Suntem abia la început - rămâneți pe fază."

Reclamanții susțin că un "Mecanism de cenzură" a fost implementat în diverse agenții federale. Aceștia adaugă că, deși guvernul a identificat zeci de funcționari de la DHS, CISA, CDC, NIAID și Biroul medicului chirurg general care au comunicat cu platformele de socializare, nu au fost dezvăluite informații despre niciun funcționar federal din alte agenții federale care a făcut acest lucru.

"Meta, de exemplu, a dezvăluit că cel puțin 32 de oficiali federali - inclusiv oficiali de rang înalt de la FDA, Comisia de Asistență Electorală a SUA și Casa Albă - au comunicat cu Meta cu privire la moderarea conținutului pe platformele sale, mulți dintre aceștia nefiind dezvăluiți în răspunsul la interogatoriile adresate de reclamanți pârâților", se acuză în declarație. "YouTube a dezvăluit unsprezece oficiali federali implicați în astfel de comunicări, inclusiv oficiali de la Census Bureau și Casa Albă, mulți dintre aceștia nefiind, de asemenea, dezvăluiți de către Pârâți".

Declarația comună a acuzat că "Mecanismul de cenzură" "se ridică la cele mai înalte niveluri ale guvernului SUA, inclusiv la numeroși oficiali de la Casa Albă".