Administratorul special al FC Dinamo: 'Dinamo a achiziţionat 6 jucători şi e pe cale să mai semneze cu încă unul'

Administratorul special al FC Dinamo, Iuliu Mureşan, a afirmat, sâmbătă, în cadrul conferinţei de presă în care i-a prezentat pe jucătorii Constantin Nica, Răzvan Popa, Gabriel Torje şi Cosmin Matei, că a semnat contracte şi pentru aducerea altor doi fotbalişti, atacantul Mirko Ivanovski şi portarul Plamen Iliev.

"După o luptă destul de grea am reuşit să să deblocăm transferurile la FIFA şi a trebuit să trecem la treabă, pentru că este rolul nostru. Aveam nevoie de şapte-opt jucători, să întărim lotul, să întărim fiecare post, să avem dubluri şi concurenţă care duc la progres. Nu am mai dorit să aduc jucători străini cum făceam înainte, ci jucători români care sunt legaţi de trecutul, de prezentul şi pe care îi interesează viitorul lui Dinamo. Şi aşa am ajuns să aduc foşti dinamovişti care au venit cu inima şi sufletul deschis, care vor să ajute acest club să ajungă pe locul pe care îl merită. Mai am doi jucători care au semnat şi vin mâine seară în Bucureşti. Este vorba de Mirko Ivanovski cu care am lucrat la CFR Cluj. Şi al doilea este Plamen Iliev, portarul. Şi mai am încă un jucător care trebuie să vină mâine, dar nu am semnat cu el, e un mijlocaş central. Deci vor fi probabil deocamdată şapte jucători, dar campania de transferuri nu se opreşte aici. Putem să aducem jucători liberi care au rămas din perioadă de transferuri şi după data de luni. Toţi au avut o dorinţă mare de a ajuta Dinamo, nu au venit pentru salarii. Noi avem o limitare la buget tocmai ca să nu lăsăm clubul să o ia la vale. Vreau să le mulţumesc că au venit alături de noi", a declarat Mureşan.

Oficialul echipei dinamoviste afirmă că odată cu venirea celor şase jucători se simte mai în siguranţă, fiind încrezător că echipa lui Bonetti are puterea de a-şi atinge obiectivul de a se salva de la retrogradare: "Sper să facem un Dinamo puternic, să nu mai avem emoţii în clasament. Sper ca ei să poată să joace, pentru că au nevoie de integrare. Cred că împreună o să facem o treabă bună, am încredere în alegerile făcute. Sper că băieţii să dovedească că nu am greşit atunci când am ales şi să arate o altă faţă a lui Dinamo. Eu zic că ne-am întărit echipa. Cu aceşti jucători pe care i-am adus, eu mă simt mai în siguranţă, simt că avem puterea de a ne atinge obiectivul şi să urcăm în clasament, sunt sigur de acest lucru".

Mureşan a preciza că pentru derby-ul cu FCSB jucătorii nu vor avea prime, bonusurile fiind oferite în cazul calificării în play-off-ul Ligii I.

"Să ştiţi că noi nu am vorbit de bonusuri cu jucătorii când au venit la Dinamo şi au semnat, dar o să ne gândim la bonusuri, dar nu pentru o partidă, ci pentru un obiectiv. Dacă vom intra în play-off sau aşa mai departe. Nu dăm prime pentru un singur meci", a mai spus Mureşan.

Administratorul special al FC Dinamo a afirmat că are o ofertă de transfer pentru Deian Sorescu şi că realizarea acestuia depinde de evoluţiile sale în meciurile următoare: "Pentru Sorescu a venit o ofertă dar mi s-a apărut cam mică şi nu am acceptat-o, acum mai are alte oferte, discuţii cu cluburi din afară, din Turcia şi Rusia, dar nu ştiu dacă se va materializa ceva. Sunt şanse să se transfere pentru că există ofertă de la un club, să vedem dacă se va materializa până la urmă. Depinde foarte mult şi de el, la naţională a jucat bine, dacă joacă bine şi cu FCSB toate lucrurile se pot schimba. Pentru că depinde şi de evoluţia lui din teren".

Dinamo i-a prezentat oficial sâmbătă pe Constantin Nica, Răzvan Popa, Gabriel Torje şi Cosmin Matei în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit Agerpres.ro.

Fundaşul dreapta Constantin Nica, în vârstă de 28 de ani a mai evoluat în trecut la Dinamo şi acum se pregăteşte alături de lotul alb-roşu din luna aprilie a acestui an. În cariera sa, Nica a mai evoluat pentru echipe precum Atalanta, Cesena, Dunărea Călăraşi, FC Voluntari şi FK Vojvodina.

Fundaşul central Răzvan Popa, în varstă de 24 de ani, a fost legitimat la echipe precum Internazionale Milano, Zaragoza, Burgos, Universitatea Craiova, Gaz Metan Mediaş şi Politehnica Iaşi.

Mijlocaşul central Cosmin Matei (29 de ani) a jucat în cariera sa pentru echipe precum Farul Constanţa, Steaua, Astra Giurgiu, Dinamo, Atromitos sau Genclerbirligi.

Gabriel Torje, 31 de ani, a mai jucat în două rânduri pentru Dinamo Bucureşti şi a fost legitimat, de asemenea, la formaţii precum Poli AEK Timişoara, Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor, Karabukspor sau Sivasspor.

Atacantul din Macedonia de Nord Mirko Ivanovski a jucat pentru CFR Cluj şi Astra Giurgiu în România, iar ultima oară a evoluat pentru Diosgyor, în prima ligă din Ungaria. În cariera sa, jucătorul de 31 de ani a mai evoluat pentru Slavia Praga, Arka Gdynia, Videoton, Boluspor, Slaven Belupo şi Hajduk Split.

Portarul bulgar Plamen Iliev, legitimat ultima oară la Ludogoreţ Razgrad, a mai jucat în carieră pentru echipele Levski Sofia, FC Botoşani şi Astra Giurgiu.