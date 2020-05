ADQ își extinde portofoliul sectorului alimentar și agro-business cu investiții strategice în Al Dahra Holding Company ce operează Insula Mare a Brailei

ADQ urmează să achiziționeze un procent de 50 la sută din acțiunile producătorul de hrană esențială pentru animale și produse alimentare din Abu Dhabi. Îmbunătățește ecosistemul sectorului agroalimentar al ADQ și crește angajamentul pentru aprovizionarea durabilă și diversificată a alimentelor în Emiratele Unite.

ADQ, una dintre cele mai mari companii de capital din regiune, cu un portofoliu divers de întreprinderi majore, care acoperă sectoarele cheie ale economiei non-petroliere din Abu Dhabi, a convenit să achiziționeze o participație de 50 la sută din Al Dahra Holding Company, o multinațională lider în sectorul agroalimentar care este specializat în hrana animalelor și produsele alimentare esențiale.

Achiziția pachetului de acțiuni Al Dahra cu sediul în Abu Dhabi este supusă anumitor aprobări de reglementare. La închidere, acesta își va extinde domeniul de aplicare al investițiilor agroalimentare ale ADQ, care include, de asemenea, Agthia PJSC, Al Foah Company și Silal. Al Dahra este specializat în cultivarea, producția și comercializarea hranei pentru animale și a mărfurilor alimentare esențiale și în gestionarea end-to-end a lanțului de furnizare. Cu o forță de muncă de 5.000 de angajați, Al Dahra are o prezență în peste 20 de țări și satisface peste 45 de piețe comerciale. In Romania Al Dahra deține compania Agricost, care operează cea mai mare ferma din Europa.

EL. Mohammed Hassan Alsuwaidi, directorul executiv al ADQ, a declarat: „Alimentația și agro-business sunt importante pentru strategia ADQ, deoarece sunt sectoare cu o creștere ridicată și importante pentru agenda socio-economică din Abu Dhabi. Din 1995, când Al Dahra a fost fondată în Emiratele Arabe Unite, ea a devenit o companie globală de hrană și mancare pentru animale și este un pilon al Abu Dhabi și al mandatului de securitate alimentară al țării noastre. Al Dahra va completa eforturile noastre existente pentru a extinde acoperirea ADQ în producția și distribuția de produse alimentare. Cu investiția noastră, Al Dahra va fi bine poziționat pentru a-și extinde și mai mult amploarea și amprenta în același timp, permițând Abu Dhabi să își atingă obiectivele de a continua să-și diversifice sursele alimentare și să crească într-un hub alimentar regional. "

EL. Khadim Al Darei, vicepreședinte și cofondator al Al Dahra Holding, a declarat: „Salutăm investițiile ADQ în Al Dahra și suntem încântați de perspectivele de creștere pe care le aduce această colaborare. Al Dahra se angajează să-și extindă agricultura globală și amprenta procesării agroalimentare și să consolideze lanțul nostru de aprovizionare integrat pentru a răspunde nevoilor de securitate alimentară din Emiratele Unite. Cu operațiunile la scară largă ale ADQ și resursele de talie mondială, Al Dahra va beneficia de un partener puternic și de încredere și va fi mai bine poziționat pentru a folosi expertiza grupului pentru a executa mandatul guvernului de securitate alimentară, care devine o prioritate și mai mare ca niciodată. “

Al Dahra operează o bancă funciară de 350.000 de acri de teren irigat, cu acces direct la diverse râuri, cum ar fi râurile Dunăre, Colorado și Nil, folosind cele mai noi tehnologii de irigare și utilaje agricole moderne. De-a lungul anilor, compania a făcut investiții semnificative în logistică, asigurând o rețea puternică de transport intern și operațiuni de transport maritim.

Al Dahra deține și operează 15 instalații de prelucrare a furajelor și balotare de ultimă generație la nivel mondial, pentru a satisface nevoile industriei lactate și bovine. De asemenea, compania cultivă diferite tipuri de produse proaspete, inclusiv o gamă largă de fructe și legume, precum și boabe cu infrastructură pentru a facilita comercializarea boabelor. Al Dahra operează trei fabrici de orez cu capacitatea de a furniza 500.000 de tone anual în India, Pakistan și Emiratele Arabe Unite; una dintre aceste mori este situată în zona industrială Khalifa Abu Dhabi (KIZAD), o filială a porturilor Abu Dhabi și care face parte din portofoliul ADQ. De asemenea, compania deține acțiuni la trei fabrici de făină din Grecia și Bulgaria, care au capacitatea de a furniza 500.000 de tone anual. În plus, compania are o fabrică de producție de ulei de măsline în Maroc, cu o capacitate de producție anuală de 10.000 de tone, și ferme de lapte din Serbia și Emiratele Unite cu 20.000 de vaci și o capacitate de producție de 80 de milioane de litri de lapte anual.

Cu sediul central în Abu Dhabi, ADQ a fost înființată în 2018 ca societate publică pe acțiuni (PJSC). Acesta deține un portofoliu divers de întreprinderi majore care acoperă sectoarele cheie ale economiei Abu Dhabi, inclusiv utilități, turism și ospitalitate, aviație, transport, logistică, industrie, imobiliare, mass-media, asistență medicală, agroalimentare și servicii financiare.

Ca partener strategic al guvernului Abu Dhabi, ADQ se angajează să sprijine dezvoltarea Abu Dhabi ca economie modernă, competitivă, prosperă și durabilă. ADQ stimulează crearea valorii prin dezvoltarea ecosistemelor cluster proeminente și insuflarea unei culturi de performanță în portofoliul său de companii. ADQ este, de asemenea, un proprietar de active și investitor în sectoarele țintă, atât la nivel local, cât și internațional, care se aliniază viziunii de conducere a lui Abu Dhabi.

Pentru mai multe informații, vizitați adq.ae.

Al Dahra este un lider important multinațional în domeniul agroindustriei, specializat în cultivarea, producția și comercializarea hranei pentru animale și a mărfurilor alimentare esențiale și în gestionarea end-to-end a lanțului de furnizare. Servind o bază mare de clienți din sectoarele guvernamentale și comerciale, Al Dahra are o amprentă geografică răspândită, care operează în peste 20 de țări și furnizează peste 45 de piețe cu o poziție de lider în Asia și Orientul Mijlociu.

Grupul gestionează și operează o bancă funciară care depășește 350 de mii de acri în plus față de instalațiile de prelucrare a furajelor și de balotare de ultimă generație. Are capacitatea de a produce și furniza anual 3 milioane de tone de Alfalfa și Iarbă, pentru a satisface nevoile industriei lactate și bovine.

De asemenea, este un jucător important în producția, ambalarea, comercializarea și distribuția boabelor, care operează două mori de orez și se asociază cu alte două mori cu capacitatea de a produce 500.000 de tone de orez pe an. În plus, Al Dahra are un pachet într-un partener din Grecia, care operează trei fabrici de făină cu capacitatea de a produce 550.000 de tone de făină anual.