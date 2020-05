Adreseaza intrebarile tale! Sesiune live cu Ambasada Romaniei in Regatul Unit!

Romanii ce locuiesc in Marea Britanie pot participa in aceasta seara la o sesiune online Q & A - Questions and Answers, gazduita de Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, impreuna cu ajutorul publicatiei My Romania Community.

Sesiunea online va acoperi teme de mare interes in contextul pandemiei de Coronavirus, munca si protectie sociala, detalii despre drepturile si sprijinul pe care statul britanic il acorda tuturor persoanelor afectate de restrictiile cauzate de pandemie.

Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, va deschide sesiunea online si alaturi de invitatii sai, va raspunde prompt intrebarilor dumneavoastra.

Asadar, astazi, de la ora 19.00 (ora Marii Britanii) si 21.00 (ora Romaniei) te poti alatura online pe pagina de socializare My Romania Community sa adresezi intrebarile tale!

--

Speranta Anghel