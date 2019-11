Adrian Marțian, fostul patron al celor de la UTA Arad: 'Mă interesează în continuare să cumpăr Dinamo'

Adrian Marțian, fostul patron al celor de la UTA Arad, a facut declarații în premieră despre negocierile cu Ionuț Negoiță. Acesta a susținut că patronul ”câinilor” dorea banii înainte, anunță MEDIAFAX.

Adrian Martian a precizat că este dispus să o cumpere pe Dinamo și să îi aducă înapoi gloria pe care o avea odată, însă nu este de acord cu condițiile impuse de Ionuț Negoiță. ”Mă interesează în continuare să achiziționez Dinamo, iar eu voi răspunde ‘prezent’ în orice moment dacă va fi nevoie de mine ca să funcționeze clubul. Interesul meu e să cumpăr echipa și s-o duc unde a fost pe vremuri.

Dar nu în stilul popus de Negoiță, adică să dau banii înainte, fără să știi pe ce să-i dai! Discuțiile cu Negoiță au deviat când a sunat avocatul lui și ne-a transmis că trebuie să facem urgent o infuzie de capital la Dinamo, că altfel dispare clubul. Că n-avem timp de audit și alte verificări. Mi-a cerut să dau banii acum și facem noi actele până la urmă. Aberația secolului! Adică poate dădeam repede 800.000 sau un milion de euro și mă pomeneam că vine Negoiță să-mi spună că mai trebuie să achit vreo zece milioane de euro la firmele lui. Neseriozitate maximă!

Când am pus pe masă actele și evaluările clare, am dat banii instant. ‘Hai Negoiță, ia-ți fărașul și măturica și du-te să faci curat la Rin!’. Sunt gata să achit prețul corect. Înțeleg că ar fi vorba despre un milion de euro pentru 98% din acțiuni, deși am citit că de fapt, Negoiță ar vrea cu cnci procente mai puțin.” , a declarat Adrian Marțian pentru gsp.ro.

Este cunoscut faptul că Dinamo nu traversează o perioadă bună, din punct de vedere financiar. Ionuț Negoiță face sacrificii mari pentru a atrage cumpărători, acesta a anunțat în urmă cu mai puțin de o lună că este dispus să dea echipa pentru oricine oferă un leu. În acest moment, Dinamo se află pe locul 9 în Liga 1, la o distanță de 5 puncte de playoff și 10 puncte de primul loc.