Adrian Mutu, declarație mistică: 'Eu cred că Dumnezeu ne-a dat punctul ăsta'

Adrian Mutu, antrenorul echipei Rapid Bucureşti, este mulţumit de atitudinea jucătorilor săi, dar e dezamăgit de rezultatul meciului cu FC Botoşani, disputat sâmbătă, pe stadionul Giuleşti, scor 1-1, conform news.ro.

”Am început bine, foarte bine, am încercat, am combinat, dar din păcate la prima lor ocazie a venit golul şi meciul s-a schimbat. Eu sunt mulţumit de atitudinea băieţilor, eu cred că Dumnezeu ne-a dat punctul ăsta şi pentru atitudinea jucătorilor mei. Trebuie să învăţăm să fim mai concreţi în faţa porţii. Am avut ocazii, dar fotbalul îţi dă şi îţi ia. Sunt dezămăgit de rezultat pentru că meritam victoria.

”Trebuie să fim mai buni în duelurile unu la unu, mai dinamici, pentru că atunci când jucăm acasă terenul se micşorează pentru noi – evoluăm în 35 de metri în faţa porţii adverse şi trebuie să fim mai incisivi la gol. Rapidul nu este în criză, ci începe să conştientizeze ce valoare are”, a declarat Mutu.

Rapid Bucureşti a terminat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, cu echipa FC Botoşani, scor 1-1, într-un meci din etapa a 13-a a Superligii.