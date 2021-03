Adrian Mutu, după eliminarea de la EURO U21: 'Nu o văd ca pe o înfrângere totală a echipei noastre'

Selecţionerul echipei naţionale de tineret, Adrian Mutu, a declarat, marţi seara, într-o conferinţă de presă online susţinută la finalul partidei cu Germania, că ratarea calificării în Final 8 la Campionatul European U21 nu reprezintă în opinia sa o înfrângere totală a României având în vedere că părăseşte competiţia neînvinsă şi doar ca urmare a unui golaveraj mai slab.

"Nu pot să spun că am pierdut calificarea. Nu o văd ca pe o înfrângere totală a echipei noastre. Pentru că până la urmă avem acelaşi număr de puncte cu Olanda şi Germania, doar golaverajul face diferenţa. Pe noi nu ne-a învins nimeni până la urmă. Dar uneori nu e de ajuns să dai totul, ăsta este fotbalul. Sincer nici nu ştiu cum să iau acest lucru... pe de o parte dezamăgirea este mare, pentru că nu ne-am calificat, deşi nu am pierdut niciun meci în acest turneu, dar şi mulţumiţi pe undeva... pentru că sinceri să fim, dacă întrebam înainte cine ne dă 5 puncte în această grupă, probabil erau foarte puţini care spuneau acest lucru. Rămâne experienţa unui turneu bun, în care băieţii au arătat că au inimă şi joacă cu dorinţă pentru tricolorul României. Au dat tot ce au avut pe teren şi asta face un antrenor mulţumit. Pentru că în afara rezultatului sunt şi alte lucruri care contează. Este Under-21 şi să nu uităm că pe lângă rezultatele pe care trebuie să le avem, şi eu cred că am arătat ca o echipă turneul ăsta, trebuie să îi pregătim pe băieţi pentru naţionala mare. Să fie învăţaţi cu astfel de ritm, să joci cu astfel de adversari de la egal la egal, să faci puncte cu asemenea echipe. Aşa cum am făcut noi. Şi cred că băieţii trebuie felicitaţi pentru atitudinea lor", a spus el, potrivit agerpres.ro.

"Azi am făcut schimbări în echipă pentru că a fost un turneu greu, nu numai fizic, ci şi emoţional. Era foarte greu să încep cu acelaşi 'unsprezece' şi meciul cu Germania, o echipă cu forţă de atac foarte bună. Ideea a fost să rezistăm cât mai mult şi să dăm lovitura pe final cu jucători proaspeţi şi de calitate, care pot executa o lovitură liberă sau care pot scoate un om din joc. N-am reuşit, dar am fost aproape în prima repriză cu Măţan. Chiar dacă am fi marcat în minutul 4-5, când a fost bara lui Măţan, nu aş fi schimbat cu nimic modul nostru de abordare a acestui meci, pentru că a fost o risipă de energie în primele meciuri şi băieţii erau obosiţi fizic. Ritmul la acest turneu final a fost infernal. Dar până la urmă rezultatul a fost meritat şi plecăm cu o experienţă frumoasă şi importantă de aici. Sper că băieţii au învăţat multe de la acest turneu. Şi-au dat sigur seama că atunci când dau totul pe teren nu există echipă mare în faţa lor. Erau băieţi în vestiar cu capul în jos şi cu ochii înlăcrimaţi. Le-am transmis să ridice capul sus pentru că eu sunt mândru de ei. Le-am mulţumit pentru atitudine şi pentru jocurile făcute. Băieţilor le-aş da un 9. Asta e nota mea pentru ei. Cred că suporterii sunt mândri de noi de cum am jucat şi de cum ne-am bătut cu fiecare echipă", a adăugat Adrian Mutu.

Selecţionerul a subliniat că nu i-a fost teamă să atace în meciul cu Germania. "Nu mi-a fost teamă să risc în repriza a doua, ca dovadă schimbările. Adică am renunţat la mijlocaşii pe forţă şi agresivitate şi i-am introdus pe Ciobanu şi Moruţan, plus Octavian Popescu. De fapt, asta e ce aveam pe bancă, altceva nu mai era. Am arătat că nu mi-e frică prin jocul nostru combinativ şi prin sclipirea unui asemenea jucător puteam face diferenţa. Din păcate nu s-a întâmplat", a explicat el.

La Jocurile Olimpice de la Tokyo, Mutu îi va lăsa locul de antrenor al echipei naţionale de tineret lui Mirel Rădoi, actualul selecţioner al primei reprezentative: "La Jocurile Olimpice voi merge în calitate de suporter şi de susţinător al lui Mirel Rădoi. Nu văd cum am putea merge acolo cu doi selecţioneri. Nu că nu s-ar fi întâmplat până acum, dar nu am făcut-o noi şi nici nu o să începem acum. Eu am spus ca Mirel să se ocupe de acest lucru, să conducă el echipa de tineret la Olimpiadă. Nu e nicio problemă, voi fi acolo ca suporter. Cred că Mirel are de unde alege, sunt jucători şi din generaţia trecută şi din actuala. Sunt jucători foarte buni care ştiu ce înseamnă spiritul de echipă şi de luptă şi cred că vor face o figură frumoasă la Tokyo".

Selecţionata de tineret a României a ratat calificarea în sferturile de finală ale Campionatului European de fotbal Under-21, după ce a terminat la egalitate cu echipa Germaniei, 0-0, marţi seara, pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta, în ultimul său meci din Grupa A.

Neînvinsă, România a încheiat pe locul 3 în clasament, într-o grupă cu Germania (0-0), vicecampioana europeană, Olanda (1-1) şi Ungaria (2-1).

Faza grupelor are loc în perioada 24-31 martie, iar primele două clasate în fiecare grupă se califică la turneul Final 8, care e programat între 31 mai şi 6 iunie, în aceleaşi ţări, Slovenia şi Ungaria.