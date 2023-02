Adrian Mutu, după meciul cu CS Mioveni: 'Am fost dezavantajaţi clar de arbitraj. Am avut şi ghinion'

Tehnicianul rapidist Adrian Mutu a declarat, vineri seară, după meciul cu CS Mioveni, scor 0-0, că echipa sa a fost dezavantajată clar de arbitraj, el precizând că Rapid ar fi trebuit să beneficieze de un penalti şi că lovitura de la 11 metri din minutul 86 nu ar fi trebuit să se repete.

“Am dominat meciul. Am avut şi ghinion mare, o sumedenie de ocazii în repriza a doua, şi penalti ratat. Am arătat bine, am avut şi ghinion. Cred că nu poţi să repeţi un penalti de genul ăsta. Cred că vedem foarte multe la televizor şi nu se repetă. Plus, penalti clar la Ioniţă. Cred că am fost dezavantajaţi clar de arbitraj. Şi ghinionul a făcut să obţinem un punct. Băieţii au ratat cam mult, dar asta e... Mai multă atenţie în faţa porţii. O înfrângere şi un egal nu înseamnă că Rapidul este într-un moment prost”, a spus Mutu, potrivit news.ro.

Formaţia Rapid a remizat, vineri seară, în deplasare, scor 0-0, cu echipa CS Mioveni, într-un meci din etapa a 26-a a Superligii.

Rapidistul Dugandzic a ratat un penalti în minutul 86. Iniţial fotbalistul a înscris, însă lovitura s-a repetat şi a doua oară el a ratat.