Adrian Mutu: 'E foarte important să câştigăm, Sepsi poate surprinde orice adversar'

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că pentru formaţia sa este foarte important să câştige primul meci oficial al anului cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, o grupare care poate surprinde orice adversar.

"Va fi un prim meci extrem de greu cu o contracandidată la play-off. Bineînţeles că ne dorim să câştigăm acest meci, este foarte important pentru noi, pentru a ne atinge obiectivul şi a continua între primele trei echipe. Cei de la Sepsi au o echipă puternică care este în stare să surprindă orice adversar din campionat. Ne gândim strict la play-off şi ne dorim să câştigăm. Gazonul nu a avut timp să se refacă complet, dar să sperăm că mâine nu o să încurce echipele şi să oferim publicului un joc spectaculos", a precizat tehnicianul, potrivit Agerpres.

Acesta a menţionat că interdicţia de transferuri a fost ridicată şi speră ca în curând clubul să poată legitima jucători.

"Dacă mă întrebaţi de transferuri, vă pot spune că de astăzi putem face. Ne aflăm în discuţii şi negocieri cu câţiva jucători, aştept, am încredere în club şi sper să ajungă cât mai repede. Dacă ajunge cineva, dacă nu, mergem înainte, pentru că noi probleme mari de lot am avut în luna noiembrie-decembrie, când am avut foarte mulţi accidentaţi. Nu se pune problema de valoare efectivă a lotului. De exemplu, Papeau este pe un drum foarte bun cu recuperarea, şi-a reluat antrenamentele, însă la un ritm foarte scăzut. Încă mai simte durere, nu poate face antrenamentele la nivelul la care facem noi, deci cred că va mai dura până revine", a spus el.

"Gicu Grozav (n.r. - jucătorul formaţiei Petrolul Ploieşti) poate da mult fotbalului românesc. Cred că orice echipă şi l-ar dori, pentru că a avut o parte din sezon bună până acum, a dat şi goluri. Este un jucător valoros, nu putem discuta talentul şi valoarea lui, e peste medie în acest campionat. Nu ştiu dacă am fost vreodată foarte aproape de a-l transfera, de aceea nu pot spune foarte multe despre acest subiect. De asemenea, nu cred că sunt şanse ca Rareş Ilie să se întoarcă în Giuleşti şi nu ar fi nici indicat pentru el. Suntem în negocieri cu 2-3 jucători, nu vă putem da numele pentru că nu cred că e corect să punem presiune nici pe jucători, nici pe club", a menţionat Mutu, adăugând că nu se pune problema ca mijlocaşul Alexandru Albu să plece de la Rapid.

Întrebat dacă oferta de a prelua gruparea italiană Salernitana a fost una concretă, Mutu a răspuns că îşi doreşte să rămână la Rapid până în 2025.

"Nu a fost o ofertă oficială de la Salernitana şi nici nu am de gând să dezvolt că am fost pe lista unei echipe. Sunt sub contract şi îmi doresc să rămân până în 2025 la Rapid, poate şi mai mult. Deci, nu cred că mai e nimic de spus. Nu stau să discut orice zvon, mai ales dacă mă aflu sub contract cu Rapid şi sunt fericit aici şi concentrat 100% la meciul de mâine. Şi nu mă gândesc la nimic altceva", a mai spus Mutu.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte, vineri, de la ora 20:00, pe Stadionul Giuleşti din Capitală, formaţia Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, într-o partidă contând pentru etapa a 22-a a Superligii.