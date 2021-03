Adrian Mutu, înaintea partidei cu Germania de la CE de tineret: Jucăm la victorie, ca întotdeauna

Selecţionerul echipei naţionale de tineret, Adrian Mutu, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă susţinută online la Budapesta, că în meciul de marţi, cu Germania, decisiv pentru calificarea în faza următoare a Campionatului European U21, jucătorii săi vor juca la victorie, aşa cum fac întotdeauna, anun'[ AGERORES.

"Nu am făcut calcule nici la început, nu facem nici acum. Este ultimul meci din grupă, unul important cu o echipă foarte bună. După opinia mea, Germania este o candidată la titlul european, la fel ca şi Olanda. Bineînţeles că noi cu o victorie suntem calificaţi. Aşa că mâine jucăm la victorie, ca întotdeauna. Faptul că ei au mulţi jucători născuţi în '98 nu îi face mai puţin periculoşi. Aş spune că fizic asta îi face să fie mai puternici decât băieţii noştri. Oricum fizicul nemţilor a fost mereu peste al românilor. Am văzut primele lor două meciuri, am văzut cât de puternici sunt. Aşa că mă aştept la un meci greu", a spus selecţionerul.

"Cu siguranţă Germania nu va juca la meci egal, va dori să câştige, aşa cum abordează fiecare meci. Va fi greu pentru ambele echipe şi pentru că nu e uşor pentru aceşti copii să joace la trei zile. Dar suntem gata de luptă, vom munci pentru fiecare centimetru de teren, ne vom bate pentru fiecare minge şi suntem gata să jucăm mâine la victorie", a adăugat Mutu.

Mutu a stabilit deja şi înlocuitorii pentru cei doi jucători suspendaţi din lot: "Îi avem pe Adi Petre şi pe Marco Dulca, ei sunt gata să intre în locul celor suspendaţi (n.r. - George Ganea şi Marius Marin). Ei sunt gata să intre şi să demonstreze că pot juca la nivel înalt".

Referitor la faptul că nu l-a folosit încă la turneul final pe jucătorul formaţiei Juventus Torino, Radu Drăguşin, Adrian Mutu a afirmat: "Radu e un jucător extraordinar, e încă tânăr. Să nu uităm că a jucat doar câteva minute pentru Juventus. Şi poate dacă era aruncat pe teren de la început, din cauza emoţiilor putea să facă vreo greşeală. Iar pentru el nu ar fi fost bine. Dar dacă va fi nevoie, sunt sigur că el va juca şi va da totul. Însă nu trebuie să punem prea mare presiune pe ei, sunt nişte copii, trebuie să se maturizeze. Trebuie să fim atenţi ce alegeri facem. Eu câteodată mă bazez pe maturitatea şi experienţa unui jucător, cum e Ciobotariu de exemplu. Dar toţi cei patru fundaşi centrali sunt de valoare apropiată şi mă bucur că am de unde alege".

Echipa naţională de fotbal Under 21 a României întâlneşte, marţi, de la ora 19:00, pe pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta, selecţionata Germaniei, în ultimul său meci din Grupa A a Campionatului European de tineret 2021.

Anterior, România U21 a încheiat la egalitate, 1-1, cu Olanda, şi a învins selecţionata Ungariei, cu 2-1.

Faza grupelor CE 2021 se desfăşoară în perioada 24-31 martie, iar primele două clasate în fiecare grupă se vor califica la turneul Final 8, care e programat între 31 mai şi 6 iunie, în aceleaşi ţări, Slovenia şi Ungaria.