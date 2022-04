Adrian Mutu, înaintea partidei cu Sepsi - Pentru noi continuitatea în rezultate e foarte importantă

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid Bucureşti, Adrian Mutu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe din etapa a 6-a a play-out-ului Ligii I, că pentru el continuitatea în rezultate este foarte importantă, făcând referire la seria de şase victorii consecutive a formaţiei sale.

"Nu e nimic special în acest meci, doar faptul că întâlnim o echipă puternică. Iar pentru noi continuitatea în rezultate este foarte importantă. Ştim ce adversar vom întâlni, unul care traversează o perioadă bună, la fel ca noi. Sper să fie un meci spectaculos şi să ne ridicăm la nivelul pretenţiilor, pentru că suntem pe primele două locuri din play-out. Suntem echipe care puteam juca lejer şi în play-off. Va trebui să demonstrăm pe teren că ne dorim să ajungem cât mai sus în sezonul ăsta", a afirmat el.

"Trebuie să tratăm la maximum toate meciurile până la sfârşit. Mâine adversarul este pe măsura noastră şi sigur va veni pe Giuleşti să câştige. Dar suntem obişnuiţi, am jucat şi cu Botoşani şi UTA, deci am trecut şi de alte meciuri importante. E foarte mare contrastul dintre meciul anterior cu Gaz Metan şi acesta cu Sepsi, dar e important să vedem abordarea jucătorilor. Trecerea aceasta de la o partidă uşoară la una foarte grea trebuie să vină natural, pentru că noi trebuie să ne menţinem în echilibru, indiferent de ce adversar avem în faţă", a adăugat Mutu.



Tehnicianul a subliniat că este în continuare la fel de motivat: "Ceea ce am făcut până acum la Rapid a trecut, eu rămân însă la fel de concentrat şi motivat. Simt aceeaşi presiune, pentru că sunt la Rapid, indiferent că am avut o serie de victorii. Chiar dacă am dus echipa la şase victorii consecutive, eu voi avea aceeaşi abordare, adică îmi doresc să câştig orice meci. Asta e mentalitatea mea şi vreau să fie şi mentalitatea jucătorilor mei".



Adrian Mutu se aşteaptă la o atmosferă frumoasă pe Stadionul Giuleşti la meciurile pe care echipa naţională a României le va disputa cu Finlanda (11 iunie) şi Muntenegru (14 iunie) în Liga Naţiunilor.



"Cred că va fi o atmosferă foarte frumoasă, toţi giuleştenii vor veni la meciuri şi vor susţine echipa naţională, aşa cum au făcut-o întotdeauna. Şi pe vremea mea s-a întâmplat la fel. Îmi aduc aminte ultimul meci aici, pe Giuleşti, acel 3-0 cu Bosnia, am şi marcat un gol pentru naţională atunci. Ştiu ce înseamnă Giuleştiul când e plin şi în calitate de jucător al naţionale, şi în calitate de antrenor. E normal să fie aşa pentru că până la urmă joacă naţionala României şi toţi suntem alături de ea. Eu mă bucur pentru fanii Rapidului că au ocazia de a vedea naţionala pe terenul lor. E important ca ei să împingă naţionala de la spate şi ea să obţină rezultate", a precizat el.



Întrebat ce părere are despre retragerea de la prima reprezentativă a fundaşului Alin Toşca (30 de ani), Adrian Mutu a răspuns: "Se ştie părerea mea despre naţională. De la naţională nu te retragi. Adică te retragi atunci când te laşi de fotbal, punct".



Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte, sâmbătă, de la ora 21:00, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Capitală, formaţia Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, într-o partidă contând pentru etapa a 6-a a play-out-ului Ligii I.