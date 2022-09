Adrian Mutu (Rapid) - Probabil la anul vom spune că avem obiectiv câştigarea titlului

Antrenorul formaţiei Rapid, Adrian Mutu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că probabil la anul va avea ca obiectiv câştigarea campionatului, în acest sezon ţinta fiind calificarea în play-off şi Cupa României la fotbal, anunță Agerpres.

"Mă bucur că ne aflăm în această situaţie, trebuie să continuăm pentru că avem nevoie de această constanţă în rezultate bune. Am avut un eşec etapa trecută, într-un meci dificil, ciudat pentru noi. Dar am trecut peste şi mergem înainte. Trebuie să demonstrăm că avem forţă mentală. De ce trebuie să spunem că Rapidul se va lupta la campionat? Vom spune asta când vom avea ca obiectiv câştigarea campionatului, probabil la anul. Obiectivul Rapidului rămâne, aşa cum am mai spus, calificarea în play-off şi câştigarea Cupei României. Ăsta este un obiectiv mai special, ca să spun aşa, pentru că probabil toate echipele au acest obiectiv", a afirmat Adrian Mutu.

Tehnicianul echipei giuleştene consideră că pentru a câştiga partida cu CS Mioveni, de sâmbătă, de pe teren propriu, echipa sa va trebui să muncească mult, adversarul apărându-se foarte bine de la numirea antrenorului Flavius Stoican.

"Ne aşteaptă un meci dificil, jucăm cu o echipă care se apără foarte bine, care joacă foarte bine pe contraatac. Au peste 12 contraatacuri pe meci de când a venit Flavius Stoican, deci trebuie să fim foarte concentraţi şi trebuie să muncim foarte mult pentru a câştiga acest meci. Am analizat ultimele două meciuri când au schimbat şi sistemul, au trecut la trei fundaşi centrali. Au făcut un meci bun, s-au apărat foarte bine cu Sepsi şi au reuşit să câştige până la urmă. Au pierdut într-adevăr cu U Cluj, dar au făcut un meci bun. De aceea spun că ne aşteaptă un meci în care trebuie să muncim foarte mult pentru a-i desface pentru că se vor apăra. Trebuie totodată să fim foarte concentraţi pentru a nu ne surprinde pe contraatac", a declarat Adrian Mutu.

El a precizat că perioada în care a fost internat în spital, fiind operat de apendicită, a fost una grea: "Nu a fost o perioadă uşoară pentru mine, dar a trecut, totul este bine. Am reuşit să fiu alături de echipă, imediat după ce am ieşit din spital am venit la antrenament. Nu a fost o operaţie foarte complicată, mai mari au fost durerile înainte decât operaţia în sine. Dar bineînţeles că nu pot sta departe de echipă, de aceea am şi venit direct din spital. Trecem printr-o perioadă în care toţi trebuie să facem sacrificii şi acum a fost rândul meu".

În ceea ce îl priveşte pe portarul Horaţiu Moldovan, Mutu s-a arătat încrezător că acesta va fi titular în poarta naţionalei în următoarele două meciuri ale echipei naţionale în Liga Naţiunilor.

"Normal că îl văd pe Moldovan la echipa naţională, este portarul echipei noastre, e de o perioadă îndelungată la un nivel foarte înalt, dar nu sunt eu în măsură să iau aceste decizii. Are constanţa cea mai mare şi cu siguranţă este un candidat, dar decide Edi Iordănescu pe cine titularizează", a mai spus Mutu.

FC Rapid va întâlni formaţia CS Mioveni, sâmbătă, de la ora 21:30, pe stadionul Rapid-Giuleşti, într-o partidă din cadrul etapei a 11-a a Superligii.