Adrian Năstase a RĂBUFNIT chiar în ziua votului: O dovadă ÎN PLUS că s-a urmărit eliminarea mea din viața publică

Adrian Năstase, fost premier al României și fost lider PSD, face un apel pe blogul său, privind opțiunea pe care românii ar trebui să exercite la vot. Năstase nu are în prezent drept de vot, acesta fiindu-i interzis prin lege.

"Asa cum stiti, Livia Stanciu si Ionut Matei au hotarat ca nu am voie sa aleg si sa fiu ales timp de cinci ani dupa executarea pedepsei cu inchisoarea. O davada in plus ca s-a urmarit eliminarea mea din viata politica.

De aceea, astazi nu voi putea merge sa votez.

Va rog insa sa mergeti voi sa votati si in contul meu.

Si sa votati cum as fi votat si eu", a scris Adrian Năstase pe blogul său.