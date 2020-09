Adrian Năstase: 'Mai luați o dată de la Băsescu'

Fostul premier și lider PSD, Adrian Năstase, susține că, deși a primit mai multe invitații de la unele televiziuni pentru a comenta campania actuală pentru alegerile locale, le-a refuzat pentru că nu avea comentarii solide pe această temă, precizând că este „tot mai dezamăgit de tonul si de continutul dezbaterilor”.

„Una dintre televiziuni, spre exemplu, are ca temă de campanie pentru locale(!) viata lui Ponta de acum cinci ani. Alta incearcă să păstreze un anumit echilibru intre numarul imbolnăvirilor cu coronavirus si riscul de amanare a alegerilor. Cu alte cuvinte, numărul de imbolnăviri să fie suficient de mare pentru a justifica starea de urgentă dar nu atat de mare ca să justifice amanarea alegerilor. De aceea, scolile trebuie să inceapă, in orice conditii, la termen, ca să nu inspire amanarea alegerilor. Oricum, chiar dacă economia creste in V (Churchill ar fi fost fericit să apară pe afisul electoral al guvernului lui Citu), alegerile, locale si parlamentare, vor fi organizate de liberali si de Iohannis in acest an – asa cum v-am anuntat demult – pentru a nu se confrunta cu bugetul pe 2021 decat după alegeri.

Criza economică se adâncește, Ludovic Orban promite: 'România va avea, în următorii şapte ani, oportunităţi fără precedent în istoria sa'

Pe de altă parte, starea de urgentă favorizează eliminarea oricăror altor teme, in afara pandemiei. Panoramări mondiale despre posibile vaccinuri, eventual reusitele economice ale ministrului Citu, dificultăti in deschiderea scolilor. Evident, in felul acesta, agenda publică este strict controlată de guvern. PSD tace cu discretie, asteptand să anunte căstigarea localelor, la numărul de alesi.

Candidatii seriosi se concentrează pe zonele lor. Cei care au fost in functie stiu că, in realitate, campania lor electorala a inceput de la alegerile trecute. Challengerii introduc diverse teme generale – coruptie, mostenirea PSD, statul de drept, statul paralel, etc”, scrie Năstase pe blogul personal.

Cât despre candidatura lui Traian Băsescu, fostul premier afirmă că nu o va comenta pentru a nu afecta șansele Gabrielei Firea, căreia îi dorește „succes” în alegeri.

„Altfel, ar fi trebuit să le scriu celor care se uită la această candidatură: „Mai luati o dată de la Băsescu””, afirmă Năstase.

El dezvăluie că o surpriză plăcută pentru el a reprezentat-o candidatura lui Gabriela Liviu Ispas, fostul său doctorand, la Primăria Sectorului 4, dar și candidatura lui Sergiu Sechelariu la primăria Bacău, cel căruia Dosarul Zambaccian i-a adus o „binemeritată notorietate”.