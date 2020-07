Lovitură de imagine pentru PSD: Adrian Năstase spune că liberalii au dreptate să nu crească pensiile cu 40%

Fostul premier PSD Adrian Năstase se poziționează de partea curentului care susține că punctul de pensie nu poate fi majorat cu 40% din cauza problemelor economice.

„Nu poți să oferi o creștere de 40% pentru un an, pentru că pensionarii vor trăi totuși mai mulți ani, chiar dacă sunt oameni în vârstă și vor trebui să aibă o pensie sustenabilă și pentru doi, pentru trei, pentru patru ani. Or, în măsura în care nu reușești să realizezi resursele economice necesare să produci banii necesari asigurării acestor pensii, totul este mai curând o jucărie electoralî si eu n-am fost niciodata de acord cu asa ceva. Unii au spus ca am avut o abordare mai curand social-liberala. Eu cred ca economia este cea care trebuie sa-mi dea masura tuturor lucrurilor. Merge economia, vom avea bani si pentru pensii”, a declarat Adrian Năstase la EVZ TV.

El a adăugat că este conștient că nu-și va atrage simpatia unora care vor auzi ce a declarat. Năstase a precizt că ar fi trebuit ca pensiile să crească la începutul anului cu 15-20% după care orice altă majorare să se facă doar dacă o permite situația economică.

Social-democrații au anunțat că vor depune moțiune de cenzură dacă guvernul liberal nu crește cu 40% punctul de pensie de la 1 septembrie, așa cum prevede legea.

Premierul Ludovic Orban a spus că Guvernul va crește pensiile, dar nu cu 40% pentru că bugetul țării nu permite acestă majorare.

