Adrian Năstase susține că PSD va trebui să `facă BLAT` cu cetățenii României

Fostul premier al României și președinte al PSD, Adrian Năstase, face o radiografie a situației actuale a țării și a crizelor care o traversează și concluzionează că ”trecem printr-o grea cumpănă”. El îl critică extrem de dur pe președintele Klaus Iohannis și este de părere că aceasta a ratat de puțin o procedură de demitere din funcție prin nenominalizarea din nou al lui Florin Cîțu.

În actualele condiții susține fostul premier PSD-ul nu poate alege să preia guvernarea pentru că în fapt nu va face altceva decât să îi reunească pe toți împotriva lui.

Totuși… Adrian Năstase e de părere că dat fiind situația dezastruoasă a țării PSD ar trebui să ”facă BLAT cu cetățenii României” și să sprijine trecerea prin Parlament a echipei guvernamentale minoritare PNL-UDMR pentru a mai salva ce se poate salva în actuala situație gravă a țării.

Iată mai jos analiza lui așa cum a prezentat-o pe blocul personal:

”Stiu, titlul este imprumutat de la V.I. Lenin, din celebra carte „Ce-i de facut”. Insa, in esenta, problema noastra, a romanilor, este aceea daca vom cauta o solutie sau decidem sa se aleaga praful de noi ca tara. Sunt prea multe crize de gestionat acum, din cauza lui Iohannis si a „guvernului sau”.

In conditiile haosului politic si ale dezastrului medical, PeeSeeDee ar putea sa ramana spectator pana la viitoarele alegeri, contand pe castigarea acestora. Pretul ar fi insa urias. Pe lipsa de guvernare, cu imprumuturi tot mai mari pentru a petici bugetul, pe fond de saracie generalizata determinata de criza energetica si devalorizarea monedei, riscul unor miscari de strada violente ne-ar duce inapoi la anii ’90.

Putem sa acceptam un astfel de scenariu? Eu cred ca nu. Imi aduc aminte de eforturile de dupa mineriade pentru a reintra in normalitate dar si de consecintele acelor evenimente in plan intern si extern.

Sigur ca Iohannis este de vina ca s-a ajuns aici. Multi ar vrea sa-l pedepseasca, suspendandu-l. Ceea ce ar fi corect. Din pacate, pedepsindu-l pe el, ne pedepsim si pe noi. Prelungirea crizei politice risca sa ne duca la un punct de no return. Si atunci?

Unii sugerau ca PSD sa preia guvernarea. Ar fi fost o victorie a la Pyrrhus, deoarece toate celelalte partide ar fi facut front comun intr-o opozitie masiva in parlament. In mod categoric PNL, Aur si USR ar fi jucat pregatindu-se pentru alegeri.

Iohannis ar fi trebuit sa citeasca ce am scris pe blog cand afirmam ca ar fi trebuit sa fie fericit cu PSD in opozitie si ca va intelege diferenta cand vor intra in parlament AUR si USR.

Iata ca acum trebuie sa apeleze la PSD pentru a asigura stabilitatea in tara, stiind ca PSD nu va participa niciodata la o strategie care sa duca la destabilizarea tarii. Va fi un sacrificiu pentru partid care va fi acuzat ca face blat cu Iohannis. In realitate PSD „face blat” cu cetatenii Romaniei, intr-un moment de grea cumpana.

Iohannis a inteles ca daca ar fi insistat cu nominalizarea lui Citu, ar fi urmat, cu orice pret, suspendarea sa. Cred ca a realizat lucrul, fiind deja responsabil pentru miile de morti din spitale de la declansarea crizei politice. Probabil ca a realizat si ca este nevoie de o formula de candidat semi-politic, apropiindu-se de varianta guvernului de specialisti propusa de PSD pentru urmatoarele luni. Vom vedea daca Nicolae Ciuca a inteles mesajul. Desemnarea ministrilor va fi un test. Vom vedea si daca premierul desemnat va fi capabil sa distruga clientela construita in jurul fostilor premieri liberali si sa duca spre normalitate numirile din institutiile statului si din CA-uri pe baza de competenta, pentru a mari performanta acestora.

Sigur, dupa investirea guvernului Ciuca – pe care parlamentarii PSD probabil ca o vor sprijini (intr-un fel este si un fel de datorie morala pentru votul PNL la investirea guvernului PSD/Nastase din 2000), in parlament viata va fi complicata pentru guvern, putandu-se forma majoritati ad-hoc. Totusi exista o buna sansa ca unele proiecte ale PSD sa poata fi asumate si de guvern.

Grea deci acesta dilema pentru partid – sa prevaleze interesele partidului sau cele ale tarii. Eu cred ca fostii mei colegi vor sti sa aleaga.”, a scris Adrian Năstase.