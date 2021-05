Adrian Păun, după ce echipa CFR Cluj a câștigat: 'Nu facem petrecere, mai avem două jocuri foarte importante'

Jucătorul Adrian Păun a declarat, sâmbătă seară, că fotbaliştii de la CFR Cluj sunt foarte mulţumiţi pentru victoria cu Universitatea Craiova, scor 3-1, din Liga I, dar a subliniat că încă nu e cazul de petrecere, arată News.ro.

"Este victoria întregii echipe, cu toţi a muncit, am fost determinaţi. Suntem bucuroşi, dar nu facem petrecere, mai avem două jocuri foarte importante, vom vedea ce va fi. Mă bucur că am arătat tărie de caracter şi am obţinut o victorie foarte importantă. Dacă ne vom câştiga meciurile până la final, suntem campioni. Doar noi ne putem opri singuri, dar dacă vom juca la fel ca în această seară, vom fi campioni", a declarat Păun la Digisport.

Formaţia CFR Cluj a învins, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii I. Au marcat Baiaram ’11 pentru gazde şi Păun ‘5, ’74 şi Deac ’68 pentru oaspeţi.