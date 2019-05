Adrian Rus va semna în următoarea perioadă cu MOL Vidi, din Ungaria

Adrian Rus (23 de ani) va semna în următoarea perioadă cu MOL Vidi, din Ungaria. Academia Puşkaş a acceptat oferta rivalilor din campionat, iar fudanşul va juca pentru cea mai bogată echipă maghiară, potrivit mediafax.

Rus a evoluat în acest an în Liga 1 Betano, la Sepsi Sf. Gheorghe, unde fusese împrumutat. Evoluţiile sale au impresionat, iar MOL Vidi ar fi decis să-l cumpere. Informaţia a fost confirmată de un oficial al lui Sepsi. "Este adevărat! Rus este în acest moment la Budapesta, unde va efectua vizita medicală. Totul este clar şi în proporţie de 99% acest transfer se va face. El oricum încheiase sezonul la Sepsi pentru că este accidentat şi a mers în Ungaria să semneze actele", a declarat Janos Bokor pentru de Fanatik. Rus este component al României U21. A jucat 3 partide în campania de calificare la Campionatul European din acest an şi are şanse mari să fie cooptat de Mirel Rădoi în lotul pentru turneul final.

Statisticile fundaşului de 1.88 m în acest sezon la Sepsi: 15 meciuri și o pasă de gol.