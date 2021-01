Adrian Stoian a semnat cu Ascoli

Atacantul Adrian Stoian a semnat un contract cu Ascoli, a anunţat, marţi, gruparea clasată pe ultimul loc în Serie B, potrivit news.ro.

Stoian a jucat ultima dată la FC Viitorul, de care s-a despărţit în decembrie 2020. El venise la Ovidiu vara trecută şi a disputat cinci partide (patru în Liga 1 şi una în Cupa României) în tricoul Viitorului.

Adrian Stoian, care va împlini 30 de ani la 11 februarie, are 95 de prezenţe în Serie A şi 118 in B. În carieră, el a evoluat la AS Roma, Pescara, Bari, Chievo, Genoa, Crotone, FCSB şi Livorno. Stoian are două selecţii la echipa naţională.

Ascoli ocupă locul 20 în clasamentul Serie B, cu 13 puncte, la trei puncte de Pescara, de pe locul 15, care asigură menţinerea în eşalonul secund al campionatului italian.