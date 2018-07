Adrian Stoian:’ Când eram la Roma nu prea vorbeam cu el (n.r cu Francesco Totti) pentru că îmi era ruşine’

Adrian Stoian a povestit prima sa întâlnire cu Francesco Totti. Mijlocaşul român a ajuns prima dată la Roma în 2009, fiind transferat de italieni de la Şcoala lui Gică Popescu. Fiind foarte tânăr la momentul respectiv, Stoian nu avea curaj să intre în contact cu legenda romanilor, Totti.

"Când eram la Roma nu prea vorbeam cu el (n.r cu Francesco Totti) pentru că îmi era ruşine. Când am ajuns la Chievo am discutat mai multe. La Roma eram junior. Sincer, când eram la antrenamente mă uitam numai la el cum atingea mingea, cum dădea la poartă...", a spus Adrian Stoian, în cadrul emisiunii ProSport LIVE, relatează mediafax.

Francesco Totti s-a retras în stil de mare campion în 2017, după o viaţă petrecută la aceeaşi echipă: AS Roma. Eternul căpitan a intrat în minutul 54 al meciului cu Genoa din ultima etapă a sezonului 2016/2017, decisiv pentru locul secund în Serie A. Mohamed Salah a fost jucătorul schimbat cu Totti. Ca totul să fie complet, Roma s-a impus cu 3-2 după un meci nebun, câştigat în minutul 90. La final, toţi cei prezenţi pe stadion au plâns şi l-au aplaudat la scenă deschisă pe cel mai bun marcator din istoria clublui.

Adrian Stoian are în CV un singur meci pentru AS Roma. Mijlocaşul legitimat în prezent la Crotone a debutat pe Olimpico într-un meci cu Juventus, pierdut de echipa sa cu 4-1, fiind introdus pe final în locul lui Mirko Vucinic. Tot pentru ProSport, Stoian a vorbit în trecut despre primii paşi făcuţi pe Olimpico: "Cel mai emoţionat moment a fost când am debutat cu Roma contra lui Juventus. Mi-amintesc şi acum, când eram la marginea terenului, să intru pe teren şi posesia era la Juventus, iar mingea nu ieşea deloc afară. Am stat acolo 3-4 minute şi, când am intrat, din cei 60-70 de mii de suporteri din tribune nu am mai auzit pe nimeni, atât de emoţionat eram".

Aflat în prezent la Crotone, Stoian a retrogradat în Serie B, dar ar putea reveni cu echipa sa în primul eşalon din "Cizmă", dacă formaţia Chievo Verona va fi retrogradată. Clubul din Verona e acuzat că a falsificat documente fiscale şi că a ascuns diferite sume de bani în cazul jucătorilor veniţi de la Cesena. Formaţia care a terminat pe locul 13 în ultimul sezon din Serie A riscă să fie depunctată cu 15 puncte, în aşa fel încât să pice sub linie. Dacă se întâmplă acest lucru, Crotone se salvează pentru al doilea an la rând de la retrogradare.