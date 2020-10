Adrian Streinu-Cercel: La cazurile severe, Hidroxiclorochina nu îşi mai are locul, nici Remdesivir / VIDEO

Întrebat dacă este de acord cu specialiştii care spun că Hidroxiclorochina s-a dovedit ineficientă şi chiar a mărit rata de mortalitate a pacienţilor cu COVID-19, Adrian Streinu-Cercel a răspuns că pot apărea probleme doar dacă dozajul este prea mare.

"Noi folosim în mod constant Plaquenil, dar îl folosim intr-o doză mică, nu în doză mare. Plaquenil e folosit de zeci de ani, nu este un medicament nou, mă rog, Hidroxiclorochina, nu e nimic nou sub soare, problema este că fiecare boală îşi are indicaţia în funcţie de o anumită concentraţie a medicamentului. La cei care au dat doze mari, şi vezi exemplul Franţei, au avut probleme. Noi am dat doze mai mici şi nu am avut nicio problemă legată de Hidroxiclorochină, ba, mai mult, aceasta dată de la început face bine. La cazurile severe, Hidroxiclorochina nu îşi mai are locul, nici Remdesivir", a explicat Streinu-Cercel, duminică, la sediul PSD, unde și-a anunțat candidatura la parlamentare.