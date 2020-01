Adrian Tăbăcaru lansează opera rock 'Lucifer', după 'Luceafărul' lui Mihai Eminescu: 'Simțeam un fel de prezență în casă'

Adrian Tăbăcaru lansează miercuri online opera rock ”Lucifer”, după ”Luceafărul” lui Mihai Eminescu: ”Simțeam un fel de prezență în casă care mă inspira”, a povestit pentru MEDIAFAX, muzicianul care a convins să i se alăture muzicieni și actori printre care se numără și un artist de Hollywood.

O operă rock bazată pe poemul ”Luceafărul” de Mihai Eminescu, în versiunea engleză gândită de Dimitrie Cuclin, pe muzică de Adrian Tăbăcaru este lansată miercuri, la ora 16.15. Proiectul a fost compus și produs de Adrian Tăbăcaru în perioada 2014-2018. Înregistrările au avut loc la Studioul Taine-Multimedia și mixajele s-au făcut la studiourile Fascination Street, din Suedia. Libretul operei este creația poetei Ioana Ieronim, secvențele video fiind semnate de Costin Chioreanu.

”M-am apucat acum cam cinci ani de zile să lucrezi. Aproape un an de zile am investigat ce înseamnă Eminescu și cât e de cunoscut în lume și am descoperit că este aproape absent. Nu mă așteptam să dureze atât de mult. Mă așteptam să dureze dar nu mi-am imaginat că va dura cinci ani”, a povestit Adrian Tăbăcaru pentru MEDIAFAX.

Povestea operei rock a fost foarte personală pentru autorul muzicii, unele momente dovedindu-se deosebit de dificil de gestionat din punct de vedere emoțional.

”Eram într-o depresie în care am încercat să mă sinucid de mai multe ori. Au fost destule momente dificile în care nu știam ce se întâmplă cu mine, plângeam ca prostul, după care râdeam în două secunde și iar plângeam, chestii care m-au afectat emoțional, nu îmi dădeam seama de unde veneau. La un moment dat simțeam un fel de prezență în casă care mă inspira și mă ajuta și simțeam că merge treaba și că e ok și îmi place ce compun. La un moment dat am zis că aș vrea un pic de liniște, să mă odihnesc un pic, terminasem o parte și am simțit că prezența aceea a plecat. Dar am simțit și că nu mai am nicio putere în mușchi. Trei zile a fost liniște dar am stat în pat aproape paralizat”, a arătat Tăbăcaru pentru MEDIAFAX.

Pentru distribuția creației sale, muzicianul a colaborat cu actori și instrumentiști pe care îi cunoștea deja sau care au aceptat să lucreze pro bono pentru proiectul său concentrat asupra poemului lui Eminescu. Pentru forma operei lansate miercuri și-au dat concursul Eugen Brudaru (Hyperion), Maria Hojda (Cătălina), Răzvan Krivach (Cătălin), basul Iustinian Zetea, baritonul Dominic Cristea, intervenții vocale de Laura Mihăilă, Dragoș Crețu, Andrei Ionescu, narațiune de Andrew Pleavin, Olimpia Mălai (Îngerii dualității), Raluca Stratulat (vioară, violă), Andreea Țimiraș (violoncel), Adrian Buciu (flaut), Sebastian Burneci (trompetă), Constantin Urziceanu (clarinet), Sergiu Dan Feier (oboi), Petre Iftimie (chitară), Andrei Popa (chitară), Alexei Nichiforof (chitară bas), care au fost alături de compozitorul Adrian Tăbăcaru (tobe și claviaturi).

”Mă cunosc cu toți. Am colaborat în anumite momente din viață cu ei. Fie au fost colegi de la Conservator sau voci cu care am înregistrat în studio pentru diferite proiecte, actori cu care mă știam. Pe Maria Hojda am cunoscut-o prin Andrei Popa, chitaristul Loredanei Groza. Cu el am înregistrat și căutam o voce de fată pentru rolul Cătălinei. El mi-a spus că poate vorbi să înregistreze ea. Ne-am văzut și a fost excelent. Dintre actori, este Olimpia Mălai mă știam și colaboram de foarte multă vreme, și mai este Andrew Pleavin, care este actor de Hollywood, a jucat în «Inception», l-a jucat pe Daxos în «300», a jucat în «Batman Begins», a fost la un moment dat în studio, la Taine Multimedia, unde ei trăgeam voci și făceam reclame, a venit să înregistreze un casting de voce și a doua zi l-am sunat. I-am spus că am un proiect cu un fragment de versuri și i-am cerut ajutorul. A venit a doua zi fără să aibă nicio pretenție. Toată lumea cu care am colaborat, toți au venit pro bono, au venit să mă ajute, că le place de mine sau de Eminescu, că au vrut să ajute, nu a fost nimeni plătit”. a povestit muzicianul pentru MEDIAFAX.

Premiera operei rock ”Lucifer” este programată online de ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu la o oră care contrariază, 16.15.

”Am căutat la un moment dat pe internet ora la care s-a născut Eminescu. Nu este o informație sigură, dar se pare că a fost 16.15. Mie mi-a fost îndeajuns. Nu știu dacă este o informație reală dar eu m-am agățat de ea cu plăcere”, a glumit Tăbăcaru.