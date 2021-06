Adrian Tănase: În ultimul trimestru, Bursa are cu 5.000 de investitori mai mulți

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a înregistrat 5.000 de noi investitori numai în ultimul trimestru la acestui an, ceea ce reprezintă o creştere de 8%, a afirmat miercuri Adrian Tănase, director general al BVB, la o dezbatere online, menţionând că la ora actuală pe bursă există un context pozitiv "pe toate fronturile".

"Avem un context pe bursă, iar contextul este unul pozitiv pe toate fronturile, avem performanţă foarte bună înregistrată în ultimul an şi 'year to date': aproape de 20% din indicele BET şi 40% 'year on year'. Avem o creştere a numărului de investitori cu investiţii directe pe bursă, avem cinci trimestre consecutive cu creştere. În ultimul trimestru cel puţin a fost o creştere de 8% a numărului de investitori, deci avem 5.000 de investitori noi numai în ultimul trimestru la bursă. Am ajuns la peste 70.000 de investitori, iar în ultimul an, creşterea numărului de investitori este de aproape 30%. În acest context suntem interesaţi să vedem dacă aceste evoluţii se regăsesc şi în industria de asset management", a spus Tănase la o dezbatere cu administratorii fondurilor de investiţii.

În acest context, Horia Gustă, preşedintele Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din România (AAF), a subliniat că randamentele realizate de fondurile de investiţii în acţiuni româneşti sunt de aproximativ 37% în ultimele 12 luni, o cifră extrem de bună, obţinută însă şi într-un context favorabil, conform agerpres."Vreau să vă felicit în mod special pentru performanţele pe care le generaţi investitorilor şi datorită vouă industria creşte. Iată astăzi vorbim cu cifrele pe masă care arată randamente de aproximativ 37% realizate de fondurile de investiţii în acţiuni româneşti în ultimele 12 luni, ceea ce este o cifră extrem de bună. Sigur suntem într-un context favorabil (...) Acesta contribuie, dar şi eforturile pe care asociaţia le depune în ultima perioadă prin proiectul 'Economiseşte inteligent!, de a încerca să dezvolte, să explice în detaliu ce face un fond, ce strategie are un proiect educaţional şi rezultatele se văd", a subliniat Horia Gustă.În opinia sa, rezultatele se cuantifică într-o creştere a numărului de investitori dar şi pe aproape toate tipurile de fonduri."Ne apropiem în industrie de 400.000 de investitori în fondurile deschise de investiţii, o cifră record. Observăm creşteri pe aproape toate palierele pe tipuri de fonduri, dar şi mai îmbucurător, observăm creşterea numărului de investitori în fondurile de acţiuni, lucru care se vede foarte bine în acest context favorabil", a transmis preşedintele AAF.Conform ultimului raport dat publicităţii de Asociaţia Europeană a Administratorilor de Fonduri (EFAMA), între statele europene cu cele mai mari plasamente în industria de asset-management se află Franţa, Germania şi Marea Britanie, cu valori între 1,8 şi 2,5 trilioane euro, pe ultimele locuri ale clasamentului situându-se state precum Grecia, România, Slovacia, Slovenia, Croaţia sau Bulgaria.În România, la finalul anului trecut, nivelul activelor din industria de asset management s-a situat la 9,1 miliarde de euro (inclusiv fonduri străine vândute local).Calculele efectuate de reprezentanţii AAF au arătat că în România investiţia medie este de 450 euro pe persoană (raportat la populaţia ţării), mai mică decât în alte state precum Grecia, unde deţinerea medie este de 896 de euro/persoană, Cehia cu 1.403 euro investiţie medie/persoană sau Polonia cu 1.660 euro investiţie medie/persoană.