Adriano Galliani, oficial al echipei Monza din Serie C: 'Vorbim zilnic cu Zlatan Ibrahimovic pentru un transfer'

Zlatan Ibrahimovic ar putea ajunge în Serie C. Monza i-a oferit un contract pe doi ani și jumătate. Șeful echipei este Adriano Galliani, fost președinte la AC Milan, iar patron este Silvio Berlusconi, fostul finanțator al ”diavolilor”, anunță MEDIAFAX.

Cei doi sunt convinși să atacantul suedez studiază atent oferta lor. Zlatan Ibrahimovic are 38 de ani și este jucător liber de contract după despărțirea de LA Galaxy. De când a încheiat conturile în SUA a primit o mulțime de oferte.

Ibrahimovic este chemat în Serie C, la Monza. Echipa este patronată de Silvio Berlusconi și este condusă Adriano Galliani. ”După ce Berlusconi mi-a dat mandat, i-am făcut o ofertă agentului Mino Raiola. El mi-a spus să discut direct cu Zlatan. De atunci vorbim în fiecare seară. I-am spus să vină la noi, în Serie C. I-am promis că în șase luni ajungem în Serie B, iar după încă un an vom juca în Serie A.” , a declarat Galliani în Corriere della Sera.

Fostul milanist a spus că nu este vorba de o glumă și că discuțiile sunt foarte serioase.