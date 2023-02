Adriean Videanu a dat lovitura: Turnuri imobiliare de 33 de etaje vor răsări lângă Cotroceni

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a anunţat că achiziţionează un teren de 5 hectare situat în sectorul 5 al Capitalei, unde va dezvolta One Cotroceni Towers, o nouă dezvoltare mixtă care va cuprinde cele mai înalte turnuri rezidenţiale din Bucureşti. Valoarea brută de dezvoltare este estimată la 400 de milioane de euro. Conform unor informații apărute în presă, vânzătorul terenului e Adriean Videanu, scrie News.ro.

One United anunță cele mai înalte turnuri rezidențiale din București

”One United Properties (BVB: ONE), investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, mixte şi comerciale din Bucureşti, anunţă achiziţia unui teren de 44.863 mp situat pe Şoseaua Progesului nr. 56-80, în sectorul 5 al Capitalei. One Cotroceni Towers va fi dezvoltat pe acest teren şi se va contura ca o nouă dezvoltare mixtă care va cuprinde cele mai înalte turnuri rezidenţiale din Bucureşti, în urma dezvoltării emblematice One Cotroceni Park”, anunţă compania.

Se estimează că lucrările de construire vor începe în martie 2023. Dezvoltarea mixtă va fi livrată în trei faze, iar data de finalizare integrală este estimată pentru anul 2027. Proprietatea dispune deja de autorizaţie de construire legală şi valabilă, ceea ce va permite introducerea rapidă pe piaţă. Cu o valoare brută de dezvoltare (GDV) estimată la 400 de milioane de euro, One Cotroceni Towers va cuprinde 1.296 de unităţi dispuse în cinci turnuri. Două turnuri vor avea 33 de etaje, devenind astfel cea mai înaltă dezvoltare rezidenţială din Bucureşti şi din regiune. Alte două turnuri vor avea 23 de etaje, în timp ce o clădire va avea 16 etaje. Turnurile rezidenţiale vor fi conectate la nivelul parterului şi primului etaj şi vor include spaţii comerciale pentru o varietate de servicii, precum o sală de sport cu piscină, pieţe alimentare, restaurante, afterschool pentru copii şi alte servicii specifice care vor reduce timpul de deplasare al locuitorilor şi mici spaţii de birouri la primul etaj, disponibile pentru vânzare.

Parcarea va fi disponibilă numai în cadrul celor trei etaje subterane. În plus, dezvoltarea mixtă va include şi o clădire de birouri de sine stătătoare, cu o suprafaţă închiriabilă totală (GLA) de aproximativ 48.000 mp, care va fi denumită One Cotroceni Park Office Faza III. Această clădire va fi construită pentru închiriere şi va creşte veniturile recurente ale companiei din chiriile pentru spaţiile de birouri.

„Vânzările de la One Cotroceni Park, unde 92% dintre unităţi au fost vândute în primul an de la demararea vânzărilor, au dovedit oportunitatea importantă pe care One United Properties o are în extinderea brandului high-end ONE către dezvoltări de dimensiuni mai mari, destinate clienţilor cu venituri medii şi medii superioare. În plus, observăm o cerere semnificativă pentru apartamente, birouri şi spaţii comerciale în zona Cotroceni, ceea ce înseamnă că este un cartier foarte important pentru investiţiile noastre viitoare”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Opţiunile de achiziţie a apartamentelor includ cinci rate egale de 20% plătite pe durata construcţiei, un avans de 30% la semnarea contractului şi 70% la livrare sau o opţiune cu discount în cazul plăţii integrale anticipate.

One Cotroceni Towers este construit pe un teren de aproape 5 hectare şi având o suprafaţă construibilă brută de peste 282.000 mp.

După finalizarea integrală, One Cotroceni va fi un loc cu aproape 2.200 de familii, cu peste 40.000 mp de spaţii comerciale şi birouri mici, aproape 140.000 mp de spaţii de birouri de închiriat, precum şi 4.200 de locuri de parcare subterane. Valoarea tranzacţiei este de 35 de milioane de euro.