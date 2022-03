Adunarea Constituantă îşi prelungeşte lucrările cu trei luni (Chile)

Adunarea Constituantă însărcinată cu redactarea unei noi constituţii în Chile a votat marţi prelungirea lucrărilor sale cu trei luni, scrie AFP preluat de agerpres.

"Am activat prerogativa constituţională care ne permite să prelungim durata de funcţionare a acestei Adunări cu încă trei luni, pentru o durată totală de un an", a declarat preşedintele acesteia, Maria Elisa Quinteros.Potrivit statutului său, Adunarea are la dispoziţie nouă luni pentru a elabora o nouă Lege fundamentală, care va expira la 4 aprilie. Această perioadă poate fi prelungită o dată cu trei luni.La 5 iulie, Adunarea va trebui să înainteze preşedintelui Gabriel Boric propunerea sa de nouă Constituţie care va fi supusă unui referendum pentru a o înlocui pe cea actuală aprobată sub dictatura lui Augusto Pinochet (1973-1990).Convenţia a avut iniţial 155 de membri până la demisia unuia dintre ei care a recunoscut că a minţit după ce declarase în campania electorală că suferă de cancer.Adunarea este paritară şi au fost rezervate 17 locuri pentru reprezentanţii popoarelor indigene din Chile.În 261 de zile de sesiune, membrii săi au adoptat 135 de principii cuprinse în 84 de articole, inclusiv dreptul la avort.Articolele votate de Adunare au fost în medie aprobate cu 122 de voturi, ceea ce reprezintă aproape 80% din alegători. Două treimi din voturi sunt necesare pentru adoptarea articolelor în plen."Vom termina la 5 iulie? O vom face şi vom aproba" textul. "Este convingerea mea profundă", a adăugat Maria Elisa Quinteros, citată de AFP.